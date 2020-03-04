絞殺女友開車運屍閒晃一整天 狠心男友判12年徒刑定讞

男子莊育賢不滿罹患憂鬱症、情緒不穩定的女友亂摔汽車旅館的早餐，兩人發生爭執，他徒手、拿浴巾絞勒女友脖子致死，開車伴屍超過24小時，直到恍神撞擊高速公路護欄，案情才曝光。最高法院維持二審見解，依殺人罪判他12年徒刑定讞。

判決指出，莊育賢常因女友和網友外出、花費過鉅而爭吵；他2018年7月開車載女友到汽車旅館投宿，隔天女友不滿亂丟旅館提供的早餐，兩人發生口角，他盛怒下徒手緊勒女友頸部，見女友未斷氣，再拿浴巾絞殺女友致死。

他犯後見女友在過程中出現脫糞、嘔吐，先把屍體拖進浴室清洗，再拖回床上放，他離開時擔心被櫃檯人員發現，將屍體放置在副駕駛座並用外套覆蓋，隨後開車離開，載著屍體四處亂晃。

莊育賢事後投宿第二家汽車旅館，把冷氣溫度調至最低，擔心屍體腐敗，最後將屍體放置後車廂離開汽車旅館。他二度開車閒晃後，因身心俱疲，把車停在路旁，吞下女友生前的精神科藥物自殺，未料隔天清醒，便繼續開車上路，但因精神不濟擦撞高速公路護欄，他又畏罪跳下高架橋，最後被警方送醫。

警員把車輛拖回停放，發現車內有腐敗臭味，打開後車廂才發現女友屍體，全案曝光。

莊育賢坦承勒死女友，但辯稱女友早因精神疾病想要自殺，他掐住女友時問「那你先走，我再跟著你一起去」，當時女友沒有反抗；律師也替他辯護指出，本案屬加工自殺，且莊事後企圖自殺，顯示有謀為同死之意。

法官根據卷證資料及證人證述，認為莊育賢和女友在案發前感情已生嫌隙，且莊育賢供述前後不一，有重大瑕疵，女友是否生前就想自殺，是否有要求莊殺害她，令人懷疑。

一審依殺人罪判莊育賢10年2月徒刑，案件上訴，二審認為，莊育賢未和家屬達成和解，且造成家屬無可彌補的傷痛，若非警方發現，被害人將難見天日，罪責實重，改判12年徒刑，最高法院駁回上訴定讞。