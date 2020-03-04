疫情假訊息多來自大陸 調查局長：偵辦有困難

調查局長呂文忠今天在立法院表示，有關新冠肺炎的假訊息，有許多是來自中國大陸，而訊息要經過分析處理，偵辦上有困難；呂說，調查局去年8月成立「假訊息防制中心」以來，接獲561件檢舉案，移送偵辦的有16案、19人，還有14案等待移送。

呂文忠表示，肺炎疫情假訊息確實以來自中國大陸者為多，且與「微博」、「帝吧網軍」等網路平台有關，不過，來自境外的訊息還要經過分析，畢竟在偵辦上有困難。

民進黨立委劉世芳今天在立法院司委會就新冠肺炎假訊息一事質詢法務部等，她說，就她掌握的資料顯示，假訊息2月28日時只有432件，今天卻變成561件，「幾天增加一百多件」，可見假訊息正四處充斥。

劉世芳說，檢調單位查辦假訊息，但案子起訴率低、定罪率低，犯罪成本又低，等到有結果時，疫情可能已經結束，詢問法務部要如何因應。

對此，法務部長蔡清祥回應說，已要求全國檢察機關盡速偵查，精進辦案空間，並適時發布新聞明確告知民眾，法務部行政執行署也會配合相關主管機關，就違反傳染病防治法遭開罰的個案，對受處罰人強制執行應繳的罰鍰。