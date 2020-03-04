受刑人加入防疫戰 嘉義監獄產製口罩套搶手

新冠肺炎疫情升溫，口罩實名制仍供不應求，連口罩套也搶手，法務部指定國內多間監獄製作口罩套，希望緩解口罩荒，嘉義監獄選派200名受刑人在作業工廠生產線量產，每天約可產製500至800個，本周優先供應嘉南區監所使用，下周起對外販售，每個售價35元。

法務部長蔡清祥日前在記者會宣布，監所收容人體會外界對防疫口罩的需求，投入口罩套的生產，希望透過精緻的口罩套，延長口罩使用期限，減少口罩需求量，讓收容人學習一技之長，提供口罩套供民眾使用。

投入口罩套生產的監所原本就開設有技藝縫紉班，有師資及縫紉機，包括台北監獄、台中監獄、嘉義監獄等，嘉義監獄說，為產製口罩套，安排縫紉班教師，教導受刑人用棉紗布，製作口罩套，每天作業時數6至8小時。

手做的布口罩，針線工法牢固，款式樸實，口罩套質地柔軟，親膚透氣，搭配外科用醫療口罩使用，記得要經常清洗替換，可以延長口罩壽命，受刑人加入防疫戰作業，感到有意義，作業認真。