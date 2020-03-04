遭爆「出招」卡警政署人事案 柯文哲：根本沒接到公文

台北市長柯文哲上任後，力推市警局文山一、二分局合併案，不過卻遭到地方抗拒，合併案也遭警政署退貨。為此，柯文哲則是一度在2月初晨會，飆罵市警局長陳嘉昌半個小時，還嗆聲「警政署若敢不核備，未來警政署所有要求，我全不同意！」近期則是傳出原本春節後就要調整全國警界人事案，卻因為柯文哲這一嗆，讓警政署相當尷尬，人事案也全面停擺。

對此，柯文哲今上午受訪時表示，北市府到現在都沒有接到什麼警政署的人事調動，自己什麼都沒有接到，怎麼會說「我去卡他」，他都還沒有做，也沒有接到公文啊。

對於市議員簡舒培質疑北市府對於分局合併案相關資料造假，地方其實有九成里長都反對。柯文哲則說，我們不會以單一議員的意見來處理，而且不要隨便說人家造假，你做的怎麼不是造假呢，奇怪。

柯文哲強調，對於絕大多數的里長來講，派出所沒有變，分局的變動對里長是沒有什麼影響的，所以合併派出所影響比較大，合併分局對基層里長來講影響不大；警察是種專業，不可能會做些在合併過程中會出問題的事情，「不要問一些很low的題目」。