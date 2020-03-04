女病患長3顆乳房腺瘤 女醫師動微創手術少切1顆挨告

中國醫藥大學附設醫院陳姓乳房外科女醫師，去年為徐姓女病患切除右側乳房的3處較大腺瘤，結果疏忽漏未切除其中第2大的1.6公分腺瘤，經徐女請陳姓女醫師觸診後，發現少切除1顆腺瘤提起告訴，檢察官認陳姓女醫師漏未切除1顆腺瘤，屬雙方約定醫療行為未完全履行的民事糾葛，並未造成徐女「額外」的傷害，因此將陳姓女醫師予以不起訴處分。至於雙方手術未完全履行，宜民事途徑解決。

徐姓女病患提告稱，陳女（40歲）為中國醫藥大學附設醫院乳房外科醫師，而她因罹患乳房纖維腺瘤，自2018年8月21日起，多次接受陳姓女醫師診療及檢查後，陳明確告知將以微創手術切除她右側乳房的3處較大腺癌。

去年1月30日，陳女為她手術時，漏未切除原預計切除的1.6公分腺瘤，而徐女手術後，發現有顆腺瘤未切除，回診時，陳女也未發現，她請陳女觸診後，陳女始發現有顆腺瘤未切除。經徐控告陳涉嫌業務過失傷害。

陳姓女醫師辯稱，原預計切除較大的3顆腺瘤，但手術時因疏忽而漏未切除其中第2大的1.6公分腺瘤，可是她並未因此而造成徐女受有傷害。她漏未切除1顆腺瘤，僅屬約定醫療行為未完全履行的民事糾葛。而她知道後，也有向徐女表示，願免費再為徐女進行手術切除這1顆腺瘤，但徐女拒絕。

檢察官查出，陳姓女醫師僅切除原預定的2顆腺瘤，漏未切除1.6公分的腺瘤，屬原與徐女約定的手術行為未完全履行之情，並未因此造成徐女「額外」的傷害，難認陳女此舉構成業務過失傷害犯行，遂將陳女予以不起訴處分。至於雙方手術完全履行的爭議，由民事途徑解決。