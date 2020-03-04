200名滯陸通緝犯返台躲疫情？ 蔡清祥：只有56人

新冠肺炎疫情持續擴大，有媒體日前報導指稱，今年1、2月有200多名潛逃中國的通緝犯回台避禍等，引發國內人士恐慌；法務部長蔡清祥今天在立法院表示，依據法務部統計資料，今年1、2月返台通緝犯只有56人。

民進黨立委鄭運鵬今天以媒體報導為題，在立法院司法及法制委員會詢問蔡清祥數據真實性，蔡清祥說，滯外通緝犯返台人數今年1月時有33人、2月有23人，總共是56人，蔡清祥指稱的數據，遠低於媒體報導所指摘。

有媒體日前報導，犯下偽造文書罪、逃亡大陸13年的張姓駭客2月28日搭機返台投案，張看到專程等著他的檢警表示，中國疫情嚴重決定返台歸案；報導另指，根據統計，今年1月有130名、2月有74名滯外台籍通緝犯選擇回台，於入境桃園機場時被查獲，約200名是從中國回台避禍。