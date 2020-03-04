趁妻懷孕偷吃小三拍性愛影片 人夫還稱老婆說要三人行

桃園1名人夫趁妻子懷孕時偷吃，更拋下剛出生的女兒和小三同居，妻子甚至發現老公和小三性交影片，痛心向法院訴請離婚；先生則反控老婆脾氣怪異，知道他交女友後曾說「三人行可以」等語，認為妻子已經寬宥他和女友性交一事，但法院以先生無法舉證，判准2人離婚，可上訴。

妻子主張，和先生結婚3年多，但自己懷孕期間老公卻和小三通姦，還拍攝2人合意性交影片，小孩出生後對方就離家不歸，反而和小三同居，半年多來對她們母女不聞不問，多次要求先生回來一起照顧女兒，但他都置若罔聞，甚至還在IG上公開宣揚離婚意圖，並發表中傷老婆言論。

人夫反駁，妻子婚後長期在南部工作，2人很少同居，還說老婆外表柔順，性格卻極為怪異剛烈，只要不順她意思電話就會被封鎖，甚至還會在LINE、FB，及IG上發文譴責，後來妻子懷孕脾氣暴躁常動手打他，並提出離婚請求，自己是無奈才口頭答應，也是此時才認識另名女友。

人夫還說，妻子知道他交女友，就跑去他家質問並稱「三人行可以，我不要離婚」，之後又傳LINE說「還是你不想離，這樣你可以找她打完砲再來找我」等語，可見老婆已寬宥他和女友性交，他還說，老婆還曾趁他熟睡，將他手指放到手機解鎖，偷看他和女友相關聯繫、傳送的影片。

法院查，先生雖提出LINE對話紀錄，但單憑一句「還是你不想離，這樣你可以找她打完砲再來找我」，並無上下文可細究對話脈絡，從文意上看不出妻子有何寬宥之意，至於先生稱老婆曾說「三人行可以，我不要離婚」，也未能舉證。

而根據先生公開和女友張貼親吻臉頰、嘟嘴等合照，還附上愛心圖樣，收受與女友傳來的情人節影片，甚至還要求對方再傳使用情趣用品的片段，可見2人互動已經超越一般已婚男性與普通異性相處界線，足以破壞和妻子婚姻感情基礎。

另人夫自去年3月起就沒再和老婆同居，也沒養育剛出生的女兒，顯見已無意繼續和妻子維持婚姻，加上他反控妻子脾氣怪異、打罵等也沒有舉證，判准2人離婚。