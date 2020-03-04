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監理所弊案 公總局長：一周內完成內部調查
台北市區監理所長袁國治等七名被告，昨天晚間移送北檢漏夜偵訊。公路總局長陳彥伯表示，袁國治昨天已經被當庭收押，昨天也已經把袁調離非主管職，內部政風處已啟動調查，一周內將完成檢討報告。
袁國治涉嫌與兩名男子合資開設士林承德診所，辦理汽機車考照體檢業務，按出資比率朋分收入，另還涉收取王姓業者賄款後，放行於雙北、桃園邊界設立停車場；台北地檢署昨指揮廉政署，兵分16路搜索袁在監理所的辦公室、住處等地，並且約談袁等七名被告到案，昨天晚間移送北檢漏夜偵訊。
交通部轄下單位今天至立法院備質詢，立委邱顯智關心此案。陳彥伯表示，這個案件進入司法程序，將充分配合檢調處理，他也表示，袁國治昨天是被當庭收押。
陳彥伯表示，昨天已經啟動行政調查，將於一周內完成檢討報告，昨也已經把袁國治調離非主管職。
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