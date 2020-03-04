台北市區監理所長涉貪投資診所包攬體檢 檢聲押禁見

台北市區監理所長袁國治被檢舉涉嫌與兩名男子合資開設士林承德診所，辦理汽機車考照體檢業務，按出資比率朋分收入，另還涉收取王姓業者賄款後，放行於雙北、桃園邊界設立停車場；台北地檢署昨指揮廉政署搜索並約談袁等7名被告到案，今凌晨向法院聲押禁見袁、李姓業者等2人。

檢廉接獲檢舉，指袁國治於2018年至去年間，與黃姓、李姓男子合夥出資開設士林承德診所，辦理汽機車換照體檢業務，按出資比率朋分獲利，涉嫌圖利黃、李等2人，袁出資20萬多元、事後已分得獲利約130萬餘元。

根據調查，袁國治涉嫌出資20餘萬元投資士林承德診所，原本台北市區監理所的體檢業務，均由士林監理站駐點醫事人員負責，但袁卻發函士林監理站，要求停止體檢業務，讓士林承德診所包攬所有體檢事項。

此外，袁國治另被檢舉於2018年至去年間，收取王姓租賃業者約9萬元賄款，用於通融放行核准設立於雙北、桃園邊界的停車場，涉嫌觸犯不違背職務受賄罪。

檢方昨指揮廉政署，搜索袁國治在監理所的辦公室等16處地點，並約談袁、黃、李、王等7名被告，以及6名以上證人到案，晚間移送北檢複訊。

檢察官訊後，今凌晨以袁、李姓男子等2人涉及貪汙重罪，有串、滅證之虞，向法院聲請羈押禁見；另黃姓、王姓男子及員工等5人各以10萬、15萬、25萬元交保。