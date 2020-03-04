關心路倒醉漢 警挨罵髒話、下體還冷不防被踹一腳受傷

基隆市張姓男子醉倒街頭，警員前往關心，他不領情，還用髒話辱罵警員。當警員要帶他離開時，張出腳踹人，警員下體冷不防被踹中，造成挫傷及擦傷。基隆地方法院審結，依傷害罪判刑3月、侮辱公務員罪判拘役30日，均可易科罰金。全案可上訴。

判決指出，張男去年12月27日晚上11點多，因為酒喝過了頭，醉倒在路旁。基隆市警二分局警員巡邏發現，上前關心，在設法查明他的身分，協助返家過程中，張男用「你娘的」、「幹甚麼東西」及「三字經」等不雅話語辱罵警員。

警員認為張已酒醉，要帶他離開現場時，張用腳踹警員，並踹中下體，造成警員外生殖器挫傷及擦傷。受傷警員提出傷害罪嫌告訴，公然侮辱部分不提告；警方另查辦張涉嫌妨害公務。

檢察官偵訊時，張男坦承犯行，並與受傷警員證述情節相符，另依警員職務報告、醫院診斷證明書、現場錄影光碟等物證，認定犯行，向法院聲請簡易判決處刑。

法官認為，張男對依法執行職務公務員當場侮辱，並施以強暴行為，造成警員受傷，顯然無視國家法令執行尊嚴及執法人員人身安全。審酌張坦承犯行、無前科，犯侮辱公務員罪處拘役30日；犯傷害罪處有期徒刑3月。兩罪均可易科罰金，以1千元折算1日。

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