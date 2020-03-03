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外籍男攀飛機起落架 開庭僅說了兩句中文

中央社 / 桃園3日電
2019年11月涉嫌闖入桃園機場管制區，攀上準備起飛班機起落架的外籍男子遭桃園地檢署依違反入出國及移民法起訴。本報資料照片
2019年11月涉嫌闖入桃園機場管制區，攀上準備起飛班機起落架的外籍男子遭桃園地檢署依違反入出國及移民法起訴。本報資料照片

桃園地院今天針對去年11月，涉嫌闖入桃園機場管制區，攀上準備起飛班機起落架的外籍男子召開準備程序庭，由於男子全程不語只說兩句中文，法官審理後，全案轉簡易判決處刑。

男子身分至今不詳，檢方以A男作代號，羈押中的他留著及肩長髮、戴著口罩，雖然法院請來俄文通譯協助，但男子對於法官問話都保持沉默，直到法官透過翻譯轉述「你可以保持沉默或請律師」等權益問題，男子才以不流利的中文講了「親愛的朋友，耶穌是上帝」。

後來法官詢問有關刑度、犯罪動機、身分工作等會影響到量刑理由等，被告是否意見，他則以中文表示「謝謝」，對於是否需要寄送、翻譯判決書，男子則是指著起訴書條碼、搖手示意不需要，開庭結束後也主動伸出雙手，讓法警上銬還押看守所，法官審理後裁定，全案轉簡易判決處刑。

檢方表示，這名外籍男子在多次偵訊過程中都保持緘默，不願配合說明如何闖入管制機坪。檢方在偵訊調查過程中，請到東正教神職人員與男子接觸，男子僅以「圖畫」方式表達想去帛琉，其餘都不願配合說明。檢方偵訊後依入出國移民法起訴男子，移審桃園地方法院審理。

桃園機場 耶穌 口罩

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