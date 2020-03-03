外籍男攀飛機起落架 開庭僅說了兩句中文

桃園地院今天針對去年11月，涉嫌闖入桃園機場管制區，攀上準備起飛班機起落架的外籍男子召開準備程序庭，由於男子全程不語只說兩句中文，法官審理後，全案轉簡易判決處刑。

男子身分至今不詳，檢方以A男作代號，羈押中的他留著及肩長髮、戴著口罩，雖然法院請來俄文通譯協助，但男子對於法官問話都保持沉默，直到法官透過翻譯轉述「你可以保持沉默或請律師」等權益問題，男子才以不流利的中文講了「親愛的朋友，耶穌是上帝」。

後來法官詢問有關刑度、犯罪動機、身分工作等會影響到量刑理由等，被告是否意見，他則以中文表示「謝謝」，對於是否需要寄送、翻譯判決書，男子則是指著起訴書條碼、搖手示意不需要，開庭結束後也主動伸出雙手，讓法警上銬還押看守所，法官審理後裁定，全案轉簡易判決處刑。

檢方表示，這名外籍男子在多次偵訊過程中都保持緘默，不願配合說明如何闖入管制機坪。檢方在偵訊調查過程中，請到東正教神職人員與男子接觸，男子僅以「圖畫」方式表達想去帛琉，其餘都不願配合說明。檢方偵訊後依入出國移民法起訴男子，移審桃園地方法院審理。