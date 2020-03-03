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地檢署盼韓粉「勿渲染」 公布偵辦石頭里長時間序

聯合報 / 記者林伯驊／高雄即時報導
挺高雄市長韓國瑜的「石頭里長」內門區里長謝振城（左四）因與罷韓攤位起衝突，涉出言恐嚇，橋檢上月15日訊後命令交保5萬元。圖／翻攝杏仁哥臉書
挺高雄市長韓國瑜的「石頭里長」內門區里長謝振城（左四）因與罷韓攤位起衝突，涉出言恐嚇，橋檢上月15日訊後命令交保5萬元。圖／翻攝杏仁哥臉書

挺高雄市長韓國瑜的「韓粉」杏仁哥等人，連兩周到高雄地檢署提告罷韓團體有違反選罷法之嫌，並提及「石頭里長」謝振城與罷韓攤位衝突一事，遭橋頭地檢署迅速傳喚偵辦，反而他們提告卻不見檢方動作，質疑司法不公；橋檢今下午公布辦案的經過駁斥，並籲「勿做無謂之揣測或渲染，以免徒增社會紛擾」。

據了解，高雄市內門區里長謝振城2月12日與在紫竹寺擺攤爭取連署的罷韓團體起衝突，涉出言威脅「我出3聲，沒有移開，我馬上開車來撞」，3天後罷韓發起人尹立到高雄地檢署告謝，且當天下午橋檢就約談謝到案，訊後以違反選罷法、公然侮辱、恐嚇罪嫌命令5萬元交保；恰巧提告、傳喚訊問都在同一天。

橋檢今天澄清，該案2月12日晚間6點半發生後，陳姓、楊姓被害人2月13日下午5點半向警方報案，警方彙整資料完，2月14日至橋檢報請檢察官指揮偵辦；檢方隨即分案，依法在2月15日傳喚謝振城等相關人員到案說明，釐清案情。

橋檢強調，警方、檢察官的偵辦及分案日期，都在尹立2月15日上午到雄檢按鈴申告之前，「本署檢察官辦案嚴格恪守證據法則，秉持「毋枉毋縱」之原則調查事證，請民眾勿做無謂之揣測或渲染，以免徒增社會紛擾。

「石頭里長」謝振城（右二）今天也有到高雄地檢署，聲援其他韓粉提告罷韓者涉違反選罷法之嫌。記者林伯驊／攝影
「石頭里長」謝振城（右二）今天也有到高雄地檢署，聲援其他韓粉提告罷韓者涉違反選罷法之嫌。記者林伯驊／攝影

罷韓 檢察官 選罷法

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