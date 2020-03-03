板橋「逸馨園茶坊」占用共有地 高院判先拆除建物

位於板橋南雅夜市的逸馨園茶坊遭控未經同意占用共有地興建建物，被土地共有人之一的三邦實業公司提告，要求拆屋還地並聲請假執行，一審三邦公司勝訴，案件上訴後，台灣高等法院今天先就假執行部分判准，三邦公司勝訴確定；其餘本訴實體部分，仍在法院審理中。

三邦公司主張，逸馨園負責人江信東未經過土地共有人同意，就擅自占用土地興建逸馨園，因此提告請求拆屋還地。

江信東先前受訪曾說，當地近600坪土地原本由上百名江氏宗親共同持有，40年前出租給紡織工廠，1996年他接手約三分之一土地興建逸馨園，前後花約3000萬，一切合法，部分使用宗親土地有租用證明，20多年來都沒問題，光稅就繳數千萬，「現在卻說我沒有優先購買權」。

新北地院一審判江信東應拆除建物，並將土地騰空返還給三邦公司及其餘共有人，並准許三邦公司以5857萬6000元作為擔保先為假執行，及准許江信東以1億7572萬餘元為三邦公司供擔保後免為假執行。

江信東不服判決提上訴，而三邦公司也提供擔保金，向新北地院民事執行處聲請拆除建物。高院先就假執行部分辯論、判決。

高院認為，原審判准假執行合法有據，判三邦勝訴確定。另江信東聲稱占用土地有合法權源等，此部分屬於本訴實體有無理由的問題，和諭知假執行無關。