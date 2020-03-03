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果斷禁醫事人員出國 陳時中：不得已的宣布

板橋保安宮欠稅土地險遭拍 信徒買地保宮

中央社 / 新北3日電

板橋區江子翠「保安宮」積欠地價稅共新台幣46萬8804元，被移送法務部行政執行署新北分署執行，一名信徒以422萬餘元買下面積最小的土地，希望讓保安宮不必再擔心地價稅。

新北分署今天發布新聞稿指出，位在新北市板橋區江子翠的「保安宮」，因名下6筆價值新台幣2億餘元的土地，連續積欠2018、2019年地價稅，金額合計46萬8804元，被移送新北分署執行。

新北分署今天第2次拍賣土地，其中1筆面積不到4坪（11.39平方公尺）的土地，公告拍賣底價416萬元，被一名自稱是住在「保安宮」附近的熱心信徒，以422萬1999元投標買下。

新北分署轉述該拍定人表示，「保安宮」是葉姓家族祖先所成立的神明會，但因內部16個委員意見不合，沒人願意出面處理「保安宮」名下土地地價稅，導致每年都欠稅，被移送執行，過去幾年，被移送執行後，管理人還會出面繳納，但這2年管理人沒能力繳納，土地才淪落到被拍賣命運。

他因不忍心看到「保安宮」每年都因欠稅被執行，覺得這樣對「保生大帝」不敬，所以才決定出錢，將其中最小一塊土地買下來，他說希望這筆錢，除了繳納原來的欠稅款外，剩下的錢，可以讓「保安宮」用來繳納未來每年的地價稅。

新北分署表示，今天拍定的不動產，還有位於新莊副都心知名豪宅「鄉林淳青」7樓建物（含1樓停車位），該建物是一家旅店所有，因積欠營利事業所得稅及地價稅共776萬元被移送執行，經過多次減價拍賣後，今天以公告底價2432萬元進行拍賣，在7組投標人競標之下，最後以2739萬9999元拍定。

保安宮 法務部

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