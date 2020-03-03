橫山鄉遭棄置化學廢棄物 檢方建請法官重判不法業者

新竹縣橫山鄉中豐路一處農地前年遭不法業者非法堆置化學廢液桶，現場散發濃烈的化學氣味，事後，縣長楊文科甚至裁示動用第二預備金，經4個月才將約88公噸的化學物全數清除，涉嫌傾倒事業廢棄物的蘇姓男子被檢警查獲；新竹地檢署偵查終結，認為蘇未按縣府要求提出清理計畫，導致縣政府須動用預備金支付代履行費用1350萬元，惡性重大，建請法院從重量刑。

經查，蘇男蘇男於2018年11月經增姓友人介紹，到桃園市蘆竹區一處工廠內，與遭通緝的楊姓負責人商談清運廢棄物，雙方談定以25萬元請蘇清運426個殘留有廢溶液的貝克桶。

蘇未取得清運許可文件，另雇請不知情的司機將這批貝克桶分批載運到新竹縣橫山鄉徐姓民眾租用的土地上堆置，最後經民眾向縣環保局檢舉，會同警方到場查獲。環保局依廢棄物清理法第71條，要求蘇須於去年7月5日前提送處置計畫書清除現場廢棄物，但蘇未理會，最後由縣長楊文科動用第二預備金1350萬元代履行清除，依規向蘇求償。

檢方認，蘇涉犯廢棄物清理法第46條第4款未領有廢棄物清除許可文件從事廢棄物清除罪嫌，且犯後並未按主管機關要求提出清理計畫，導致縣府還需動用預備金代履行清除，惡性重大，建請法院從重量刑。