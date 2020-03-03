板橋逸馨園茶坊涉占用共有地 二審判先拆屋還地

板橋南雅夜市逸馨園茶坊涉占用共有地，土地所有人之一三邦公司訴請逸馨園拆屋還地並聲請假執行，一審判三邦全勝訴；經上訴二審審理中；二審今天就假執行部分判三邦勝訴確定。

本件假執行標的為拆屋還地，法界人士指出，「假執行」是指民事判決尚未確定前而先為執行，假執行制度目的，使原告不因被告藉由上訴拖延而蒙受損害。

全案緣於，三邦實業有限公司提告拆屋還地並聲請假執行，請求江信東應將坐落新北市板橋區的逸馨園茶坊等建物拆除，並將土地騰空返還給三邦公司以及其他全體共有人。

一審新北地方法院判三邦公司勝訴，准三邦公司以新台幣5857萬6000元作為擔保後得於本判決確定前先為假執行（拆屋還地）。江信東不服敗訴以及假執行獲准而提起上訴，二審由台灣高等法院審理。三邦公司已繳擔保金5857萬6000元。

二審就假執行部分，先為辯論及裁判，今天認定江信東上訴無理由，予以駁回，不得再上訴而確定。本訴部分續行審理中。