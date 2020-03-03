執行署台北分署今賣名牌太陽眼鏡 208幅全搶光

法務部行政執行署台北分署今天下午舉行「123聯合拍賣會」，208副名牌太陽眼鏡要價每副500元，全數銷售一空，另包括關公木雕、玉飾等動產、台北市大安區1小筆分割土地順利拍定，共賣得28萬元。

台北分署說，本次拍賣品項繁多，每副500元、限量208副的COACH等名牌太陽眼鏡，短時間內被選購一空，同時變賣的還有台華窯茶具組、水晶豬、黃金音樂盒飾品。

台北分署隨後進行競價的動產拍賣程序，喊價聲中多件物品拍定，包括沈呂遂大師手繪水墨畫、關公木雕像、玉珮、耳環、印章等玉飾被出價帶走。

至於不動產拍定部分，台北分署說，今日拍定1小筆坐落於台北市大安區的土地，該土地位於泰順街，為1.5坪的20分之一，拍定價為15萬元，統計今天聯合拍賣會動產及不動產的拍定金額為28萬2420元。