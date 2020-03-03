台北市區監理所長涉貪遭約談 公總：絕不護短

台北市區監理所長袁國治涉嫌出資成立體檢診所，且收取賄款，台北地檢署今指揮廉政署，兵分16路搜索監理所內袁的辦公室等處。公路總局今天表示，事前已與檢廉單位緊密聯繫與合作，將秉持「毋枉毋縱」及「絕不護短」原則。

袁國治被控涉嫌在2018年至去年間，與兩名男子合資開設士林承德診所，辦理汽機車體檢業務，按出資比例朋分；袁另收取王姓業者約9萬元賄款，放行於雙北、桃園邊界設立停車場，涉貪汙罪。台北地檢署今指揮廉政署，兵分16路搜索監理所內袁的辦公室等處，並約談袁等7名被告到案，預計晚間移送複訊。

公路總局表示，事前即就本案與檢廉單位緊密聯繫與合作，將秉持「毋枉毋縱」及「絕不護短」原則，全力配合司法偵查機關偵辦，本案已進入司法程序，如查證屬實，定依規定嚴懲不貸。

公路總局說，將賡續針對監理業務制度缺失或人為肇致弊端，提出策進建議與研擬防弊措施，並強化機關廉潔宣導，以建立廉政風氣。