女子偽造清大學位證書 騙過科技廠被聘用遭判刑

女子黃靜瑩僅專科畢業，為謀得好工作，她偽造清華大學學位證書，向多家科技公司求職，成功錄取，但均無法勝任工作未能久任。新竹地院依變造特種文書罪等，判刑1年5個月。

判決書指出，黃靜瑩僅有專科畢業，且未讀過清大，為美化學歷增加求職被聘用機會，在2008年9月向人購得清大科技管理學院經濟系學士學位證書影本後，將證書上姓名以及出生日期改為「黃靜瑩」，並在同年以此學歷錄取一家科技公司的資深業務專員。

3年後，黃靜瑩向人取得清大理學院物理系碩士班碩士學位證書影本，以同手法偽造碩士學位證書，學歷也從學士升為碩士，陸續向多家科技公司應徵，也都被聘用。

法官認為，黃靜瑩為求謀職，以不正當方式偽造學位，變造清華大學畢業證書，足以損害清大在學位管理、核證及任職公司對於錄取、管理員工資料的正確性，也危害一般社會大眾對於學籍資格認證制度的信賴。

法官審酌，黃靜瑩早在2008年時偽造清華大學畢業證書，被校方發現，並以立下切結書獲校方宥恕後，竟再犯行，惡性非輕，依變造特種文書罪，共5罪，各處有期徒刑4個月，應執行有期徒刑1年5個月，得易科罰金。全案可上訴。