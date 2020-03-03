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華南王子裝GPS跟拍新光公主 兩人下個月法庭再相見

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導
林知延被控在前妻車上裝GPS，他今到高等法院開庭。記者林孟潔／攝影
林知延被控在前妻車上裝GPS，他今到高等法院開庭。記者林孟潔／攝影

華南銀行副董事長林知延被控在前妻、新光人壽副總經理吳欣盈的座車安裝GPS衛星定位器跟蹤，檢方被依妨害祕密罪起訴林知延，一審判無罪，但二審逆轉改判林知延拘役20日，可易科罰金，被最高法院撤銷發回更審；高院更一審今天開庭，林知延委任律師認為裝GPS不構成犯罪要件，法官諭知下次開庭將傳吳欣盈。

林知延今在法庭上全權委由律師發言，庭後面對記者詢問不發一語，快步走出法院上車後離去。

林知延委任律師認為，刑法第315-1條要件是無正當理由、非公開、人的活動，而GPS是取得車輛「點到點」的訊息，並非「人」的活動，且車輛是在公開的道路上行駛，也不是非公開活動，從GPS訊息也無法得知車內有什麼人、從事什麼活動，不符合構成要件。

律師指出，本案是公司車，並非一般私人轎車，吳欣盈的秘書會將行程交給司機，司機回公司也需紀錄，因此吳欣盈的行程本會揭露，且吳欣盈當時早已懷疑被人跟蹤，仍在可疑的狀況下繼續使用公司車，並持續讓行程給公司知道。

另外，律師認為，一審判決後檢方逾期上訴，上訴不合法，並聲請傳喚一審的吳姓書記官出庭作證；檢方則反駁，實務上均是以法警送達檢察官辦公室的時間，作為上訴計算期間，沒有傳喚書記官的必要，且前審已有調查清楚，並沒有逾期上訴的問題。

法官庭末諭知4月21日續行準備程序，將傳喚吳欣盈到庭。

林知延、吳欣盈2011年4月結婚，但結婚不久，雙方就生摩擦，林知延對婚姻不安，2013年諮詢法律顧問劉宗欣律師意見，劉建議先委託徵信業者跟監，掌握她的行蹤再打算。徵信業者將GPS裝在她平日使用的車輛後保險桿內，紀錄車輛位置、移動方向及行蹤。李姓司機後來發現遭不明車輛跟監後，起疑，檢查發現GPS，報警處理。

台北地院一審認為GPS沒有錄音功能，吳欣盈被錄到的行程非不公開活動，也沒有要遮蔽的意思，判林無罪。高院二審認為，車輛使用人行駛在道路或公共場域，別人雖看得到，但私密領域自主，如在公共場域受到干擾，而超出可容忍範圍，干擾行為仍有加以限制必要，以保不受他人持續追蹤、侵擾的私人活動，這是「獨處權利」。

高院認為，林知延等人裝設的定位追蹤器既有定位追蹤、回傳和紀錄車輛行跡功能，長期且密集利用電磁紀錄蒐集、竊錄吳車所在位置的定位資訊，進而掌握使吳欣盈的動向等，涉刑法「他人非公開活動」，改依妨害秘密罪判林知延拘役20日，被最高法院撤銷發回更審。

林知延 吳欣盈 華南銀行 新光人壽

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