闖桃機無身分外籍男 開庭突開口說中文：耶穌是上帝

1名身分不詳外籍男子攜帶俄文聖經闖入桃園機場企圖攀爬飛機起落架遭逮，偵訊時全程緘默，檢警全面清查入出境資料、紀錄均無所獲，找來東正教神職人員接觸，他才用「畫」表達想去帛琉終老訴求，檢方偵結依入出國移民法等起訴他；桃園地院今開庭，男子打破沈默，突然用中文說了句「耶穌是上帝」，隨即不再說話，審判長諭知全案改為簡易判決處刑，將不再傳喚男子開庭。

法院今天下午3點半開準備程序庭，並由俄文通譯隨同翻譯，男子留著及肩膀長髮，坐在被告席兩眼無神直視前方，微微駝背靠著椅背，雙手放在大腿上沒有特別動作，審判長先是透過通譯，提示照片中之人特定身分，要和男子確認是否為照片中之人，但他保持沈默沒有回答。

審判長並請通譯說明檢察官起訴事實，包括從去年8月起已不明方式入境，闖入機場、試圖攀爬起落架過程等，並詢問他有無意見，男子仍然一語不發，審判長再諭知審理期間可以保持沈默，不需違背自己意願等說明等權利事項，並經通譯翻譯後。

男子突然起身開口，還用中文說出「親愛的朋友，耶穌基督是上帝，謝謝」一句話後就坐下，隨後不肯再發言，而審判長再提示檢警扣得監視器畫面，確認是否拍到的人是他，男子則點點頭表示承認，另詢問有關起訴事實是否承認等，他也再次點頭。

審判長並表示，本件因被告坦承，將改為簡易判決處刑，之後不會再傳男子出庭，公訴檢察官也表示沒有意見，至於再詢問他有關量刑意見、身分居住地等，男子則搖搖頭低頭不語。

審判長最後詢問，有關刑度、犯罪動機、身分工作等會影響到量刑理由等，被告是否意見，他則再度用中文表示「謝謝！」至於往後寄送判決書地點，是否需要翻譯成俄文等，男子則指的電腦螢幕呈現的起訴書左上角條碼，揮手示意表示不需要。

審判長最後諭知被告還押，男子先是在胸前比了十字架，並主動將雙手靠攏，讓法警上銬帶回看守所。

檢警調查，去年11月2日華航CI28台北飛往帛琉班機準備起飛，這名男子突然從草叢衝出，攀爬上飛機起落架，被後方韓亞航空機長發現通報逮捕，男子落網不發一語，查無入出境資料，除了身上戴著十字架項鍊，隨身包包還有手機、1本俄羅斯聖經、打火機、行動電源、塑膠防水袋及麵包袋。

因男子身分至今不詳，檢方以「如附表照片所示之人」特定他，並以A男作代號，偵結依入出國移民法、民用航空法起訴他；但問題在於，因男子身分、國籍不明，未來若法院判決確定宣告驅逐出境，執行完畢後究竟該驅逐去哪、如何驅逐，目前都是未知數。