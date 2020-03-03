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促轉會代理主委辦理拋棄繼承 批法院志工服務態度惡劣

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導
促轉會代理主委楊翠的父親上月初過世，楊翠姐妹決定放棄繼承權，讓照顧媽媽的弟弟做為唯一繼承人，昨天下午到台中地院辦理拋棄繼承，楊翠的弟弟、妹妹不熟悉填表格，遭年近70歲的張姓女志工很生氣的說「什麼時候死的要寫」、還「拿著筆用力敲打紙頁」，楊翠昨深夜在臉書寫著「志工服務態度之惡劣，真的讓剛剛失去父親的我們，感到說不出的難過」。圖／本報資料照
促轉會代理主委楊翠的父親上月初過世，楊翠姐妹決定放棄繼承權，讓照顧媽媽的弟弟做為唯一繼承人，昨天下午到台中地院辦理拋棄繼承，楊翠的弟弟、妹妹不熟悉填表格，遭年近70歲的張姓女志工很生氣的說「什麼時候死的要寫」、還「拿著筆用力敲打紙頁」，楊翠昨深夜在臉書寫著「志工服務態度之惡劣，真的讓剛剛失去父親的我們，感到說不出的難過」。圖／本報資料照

促轉會代理主委楊翠的父親上月初過世，楊翠姐妹決定放棄繼承權，讓照顧媽媽的弟弟做為唯一繼承人，昨天下午到台中地院辦理拋棄繼承，楊翠的弟弟、妹妹不熟悉填表格，遭年近70歲的張姓女志工很生氣的說「什麼時候死的要寫」、「拿著筆用力敲打紙頁」、「很大聲，很不耐煩，鉛筆又隔空敲過來，錯錯，不是這樣寫」，嚇得楊的弟弟連「歿」字都寫不出來，楊翠昨深夜在臉書寫著「志工服務態度之惡劣，真的讓剛剛失去父親的我們，感到說不出的難過」。

台中地院行政庭長林源森表示，張姓女志工目前中院聯合服務處訴訟輔導科擔任司法志工，已擔任司法志工20多年，可能因楊翠等人較多，比較急促，才會有不當行為，中院將嚴禁拿筆敲文件，加強志工的教育訓練。

促轉會代理主委楊翠昨天深夜在臉書PO文，表示父親留下微薄的少許「遺產」（一間已經沒有了的東海花園「房屋」），為了簡化後續的問題，姐妹們決議放棄繼承，讓照顧母親的弟弟做為唯一繼承人。家人一同前往地方法院辦理。

由弟弟和三妹負責去辦理，我們在一旁等候召喚。（眼看他們兩人已被兇了快10分鐘了。）

志工:（很生氣）什麼時候死的要寫啊！怎麼沒寫！

妹妹:（一頁頁翻著一大疊文件，表格中，能填的，能幹的妹妹都已事先填好了，但文件中並沒有「死亡時間」這個欄位。）請問要寫在哪裡?

志工: 什麼寫在哪裡?（妹妹一邊翻文件，翻到某頁，志工拿著鉛筆，用力敲過來）這裡啊，這裡啊。

妹妹: 可是這裡沒有那個欄位啊，請問要寫在哪裡?

志工: （很大聲）寫在這邊，這邊！（拿鉛筆用力敲打紙頁邊緣空白處。）連這個也不知道！

（ Q:誰會知道要寫父親的死亡時間，在沒有欄位的邊緣空白處?誰有經驗，誰會知道?）

弟弟:（開始填寫:「（109）……」）

志工: （很生氣，很大聲，很不耐煩，鉛筆又隔空敲過來）錯錯，不是這樣寫，這個也不會，109不必括號，括號裡面寫日期，然後要寫「殁」。

雖然妹妹事先都已詢問清楚，但因為要填寫與比對的文件太多，流程與內容都太陌生，加上法院裡的氣氛，還有志工從一開始就很兇的口氣，又一直拿鉛筆，隔空用力敲他們手上的文件，「殁」啊這句話，讓弟弟突然慌了起來，當機了，筆停在半空中。

志工: 寫「殁」啊，「殁」，你不知道嗎？

妹妹:（在旁提醒），「歹」部，「歹」部（弟弟手還僵著）。

志工: （更生氣，鉛筆一直敲）「殁」啊，「殁」也不知道喔?

弟弟愈急愈想不起什麼「歹」部，妹妹把那張文件拿過來，寫上「殁」。

如此這般，又被兇了5分鐘。鉛筆一直敲來敲去:「這裡，這裡，這也不知道！」

但是，我們又如何能知道呢？誰有這種經驗呢？聯合服務中心，「服務」態度之惡劣，真的讓剛剛失去父親的我們，感到說不出的難過。

已經失去親人，又被惡言以對。竟然，我是在這種情形下，感受當年白色恐怖受難者家屬的萬分之一傷痛。即使我是如此相信這個世界的善意的人，也不禁感到難過。

所幸，事後，一家人坐下來，喝了杯咖啡，閒聊，就好多了。弟弟說，我當然知道「殁」啊，只是她太兇，我想快點寫好，突然腦袋一片空白。「歹」部，「歹」部，大家把他笑了一番。我們這種家庭，別的沒有，長久練造出來的自我修復能力，還是管用的。

楊翠 司法 促轉會

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