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「轉述」王世堅稱肺炎死了200人 警追查疑大陸網軍
網路流傳新冠肺炎假訊息，指政府燒死患者，軍方接管台北市，或「轉述」議員王世堅說法指台灣死了200人，刑事局分析這些發文帳號，用字遣詞為大陸習慣，少有生活動態，懷疑是網軍使用的人頭帳號。
警方調查，臉書「Tang Jiachang」、「楊昕」、「Ruiliang Zhu」、「吳潚昌」等帳號，分別貼文稱「台軍方接管台北，蔡當局燒死疫情患者」或「爸爸是民進黨員跟王世堅吃飯，王世堅說目前台灣死了200人確診500人，台北及花蓮是重災」。
Youtube用戶「扶龍王─世堅」則在一則新聞直播留言，表示「武漢肺炎在台灣超過817例，死亡500例，特別是屏東和台南市重災區」。
這些假訊息上月底陸續出現，刑事局偵四大隊第三隊追查，涉案帳號使用簡體字大量張貼訊息，少有打卡、照片或生活動態內容，懷疑是大陸人頭帳號。
警方發現，「楊昕」從微博帳號「孤烟暮蟬」轉貼不實行政院公告，稱「從去年6月以來，灣蛙的網軍就沒就消停過，現在是以其人之道還治其人之身罷了，我們就還是民兵而已」等語，研判這些人頭帳號互相串連。
除了境外假訊息，台中市一間工廠員工張姓男子（26歲），在巴哈姆特論壇上傳「疫情失控，台北派軍隊鎮壓」圖文，昨天被刑事局通知到案，稱從臉書某不公開社團轉貼，不知轉傳訊息會這麼嚴重，警詢後依嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例的散播不實訊息罪嫌函送。
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