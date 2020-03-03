「轉述」王世堅稱肺炎死了200人 警追查疑大陸網軍

網路流傳新冠肺炎假訊息，指政府燒死患者，軍方接管台北市，或「轉述」議員王世堅說法指台灣死了200人，刑事局分析這些發文帳號，用字遣詞為大陸習慣，少有生活動態，懷疑是網軍使用的人頭帳號。

警方調查，臉書「Tang Jiachang」、「楊昕」、「Ruiliang Zhu」、「吳潚昌」等帳號，分別貼文稱「台軍方接管台北，蔡當局燒死疫情患者」或「爸爸是民進黨員跟王世堅吃飯，王世堅說目前台灣死了200人確診500人，台北及花蓮是重災」。

Youtube用戶「扶龍王─世堅」則在一則新聞直播留言，表示「武漢肺炎在台灣超過817例，死亡500例，特別是屏東和台南市重災區」。

這些假訊息上月底陸續出現，刑事局偵四大隊第三隊追查，涉案帳號使用簡體字大量張貼訊息，少有打卡、照片或生活動態內容，懷疑是大陸人頭帳號。

警方發現，「楊昕」從微博帳號「孤烟暮蟬」轉貼不實行政院公告，稱「從去年6月以來，灣蛙的網軍就沒就消停過，現在是以其人之道還治其人之身罷了，我們就還是民兵而已」等語，研判這些人頭帳號互相串連。