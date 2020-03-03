涉出資成立體檢診所 台北市區監理所長涉貪被約談

台北市區監理所長袁國治被控涉嫌在2018年至去年間，與兩名男子合資開設士林承德診所，辦理汽機車體檢業務，按出資比例朋分；袁另收取王姓業者約9萬元賄款，放行於雙北、桃園邊界設立停車場，涉貪汙罪。台北地檢署今指揮廉政署，兵分16路搜索監理所內袁的辦公室等處，並約談袁等7名被告到案，預計晚間移送複訊。

據了解，台北市區監理所委託民間診所代辦汽機車換照體檢業務，原先有其他診所人員進駐，但被所方柔性勸退，交由士林承德診所辦理，包括小型車、大貨車駕駛定期換照及75歲以上駕駛換照等體檢。

檢廉獲報，指袁國治於2018年至去年間，與黃姓、李姓男子合夥出資開設士林承德診所，辦理汽機車換照體檢業務，按出資比例朋分獲利，涉嫌圖利黃、李等2人，袁出資20萬多元、分得約130萬餘元。

檢廉另接獲檢舉，指袁國治於2018年至去年間，一度收取王姓租賃業者約9萬元賄款，用於通融放行核准設立位於雙北、桃園邊界的停車場，涉嫌觸犯不違背職務受賄罪。

檢察官鍾維翰今指揮廉政署，搜索袁國治在監理所的辦公室等16處地點，並約談袁、黃、李、王等7名被告及6名以上證人到案，預計晚間移送北檢複訊，全案朝貪汙圖利、不違背職務受賄罪方向偵辦。