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苗栗地檢署成立防疫處理小組 設LINE群組快速反應

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗地檢署今天上午召開「嚴重特殊傳染性肺炎聯繫會議」，並成立防疫處理小組，負責協調分工。圖／苗栗地檢署提供
苗栗地檢署今天上午召開「嚴重特殊傳染性肺炎聯繫會議」，並成立防疫處理小組，負責協調分工。圖／苗栗地檢署提供

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續發燒，苗栗地檢署今天上午召開「嚴重特殊傳染性肺炎聯繫會議」，成立防疫處理小組，並以通訊軟體LINE成立群組，統一窗口聯繫、快速通報、迅速處理，有效發揮防疫處理小組功能。

防疫處理小組由苗栗地檢主任檢察官李家豪擔任召集人，指派檢察官楊岳都、李雅雯專責，成員有行政執行署新竹分署、調查局苗栗縣調查站、苗栗縣警局刑警大隊、苗栗縣政府衛生局、消保官、工商科，及移民署苗栗縣專勤隊、海巡署苗栗查緝隊等相關業管機關。

地檢署指出，防疫處理小組負責協調分工，針對涉嫌違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例、傳染病防治法等相關刑罰案件，依法嚴辦並盡速偵結；對於違反防疫措施的行政裁罰，權責機關裁處後，迅速依法強制執行，另於偵辦疫情相關的假訊息或其他刑事案件，在不違反偵查不公開原則，適時發布新聞，使民眾知悉正確訊息，以維護公共利益及安定民心。

新冠肺炎 苗栗縣 疫情

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