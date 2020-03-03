雲林男子指陸配居家檢疫卻趴趴走 遭告發為假消息送辦

雲林黃姓男子日前在臉書發表貼文，指稱雲林某村莊兩個外配，從大陸回台後沒有乖乖居家隔離到處亂跑；雲林縣警察局接獲雲林衛生局來函告發為假消息，警方今天訊後依違反傳染病防治法第63條移送雲林地方檢察署偵辦。

根據警方了解，黃男上個月中旬，在臉書粉絲專頁張貼「有人說某一村莊的兩個外配，從大陸過節回到村莊裡，理應隔離14天才是，但這兩外配確是到處跑……，其他同村村民勸說也沒用……」等訊息。

警方調查後，認為黃男已涉嫌損害公眾及他人，並通知黃到案說明；黃男供稱，他是聽友人說的，只是武漢肺炎疫情讓大家恐慌，所以沒有多加查證就想趕快分享給大家。

雲林縣警察局局長顏旺盛呼籲，中央2月25日已經公布嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例，防疫期間如有隨意製造、散布或轉傳有關疫情謠言或不實訊息，最重可處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科300萬元以下罰金。