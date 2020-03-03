學生錄取頂大不滿被貼「紅榜」補習班主任涉個資法遭訴

台北車站附近一間補習班，前年間招攬一名新老師任職授課，但劉姓班主任卻把新老師提供的學生榜單張貼在補習班外招生，被兩名男學生提告違反個人資料保護法。台北地檢署調查後，認定劉違法利用個資，今起訴並向法院聲請簡易判決處刑。

依個資法第41條，法院可處5年以下有期徒刑，併科100萬元以下罰金。

檢警調查，2018年5、6月，該補習班招攬一名男數學老師開班授課，他另把在先前任職過的補習班所教過學生的「升大學放榜成績」當作自己的「教學戰績」，附在履歷交給劉姓班主任過目。

劉得到榜單後，未事先取得當事人同意，便將數十名學生姓名、錄取學校製作成「紅榜」，張貼在補習班門外招生，以示學生在補習班學習成效斐然。

2018年底，兩名錄取頂尖國立大學的男學生看到「紅榜」憤而提告，主張自己根本沒在劉姓班主任負責的補習班上過課，為什麼會出現在「紅榜」？指控劉男濫用學生個資，涉嫌違反個資法。

劉坦承做出這些行為，但不認為自己犯罪，供稱沒問過新老師可否使用這些資料。他強烈懷疑是同業唆使兩名男同學提告，因此不願意認罪換取緩起訴處分；新老師也證稱，應徵時曾經提供這些資料，但沒被對方詢問是否同意使用。

檢方指出，個人資料保護法第2條明定個人資料指自然人姓名、社會活動等及其他得以直接或間接方式識別該個人的資料。該補習班「紅榜」上具有學生未遮掩的全名、校名，足以識別該個人身分。

檢方認為，劉姓班主任將蒐集的個人資料為處理以外的使用，為「利用」個資，且是意圖為自己的利益而違反相關規定，有侵害兩名學生的權益的潛在風險，已觸犯個資法，也不符合可利用法定事由，今依法起訴。