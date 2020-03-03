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韓粉不排除上街抗議雄檢 地點曝光在「愛河對岸」？
挺韓國瑜的「韓粉」杏仁哥等人上周及今天接連到高雄地檢署，提告罷韓一方涉違反選罷法，更不滿先前石頭里長謝振誠與罷韓攤位糾紛，隔幾天隨即遭傳喚，要求比照盡速偵辦，否則揚言號召上街抗議司法不公。據指，集會地點有可能選定河西路的愛河畔，與在愛河東岸的高雄地檢署相隔1個河道，但杏仁哥說確切位置待討論。
杏仁哥表示，他們仍會給檢方「辦案時間」，若再一周檢察官仍然沒有任何偵辦動作，就不排除依集會遊行法申請，號召上街頭抗議，但時間、地點還未確定，要待團隊討論。雄檢今表示案件都在偵辦中，若號召上街則「尊重」。
杏仁哥、貼紙哥等人今天上午到雄檢，提告民進黨高雄市議員何權峰、邱俊憲及時力議員黃捷涉協助送小蛋糕給連署罷韓者，另為去年12月罷韓遊行中出現「拔舌」人偶，質疑侮辱韓國瑜，也提告罷韓發起人尹立違反集會遊行法。
據了解，杏仁哥等人提告後隨即前往新興警分局，表達欲依集會遊行法申請路權，地點有意在高雄地檢署周圍，有包圍地檢署意味，提出人數還高達2萬人，但警方表達目前新冠肺炎疫情，盼要多加考慮；經過協商後，傳出有意改到雄檢旁愛河的另一側的河西路邊，相隔一個愛河，時間則從3月8日至4月8日，由於地點在由於該處屬公園，要先獲高市府工務局養工處同意，再由警方核准。
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