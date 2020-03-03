良心發現？毒販自首要為多年前械鬥案死者負責

北市一名曹姓毒販坐牢後疑似良心發現，接連寫信自首指年輕時殺人、強盜樣樣來，檢警依曹男提供線索查出他參與1999年間一起高職生械鬥案，但僅對死者「揮2拳」；由於傷害罪同案被告當年都已獲死者父親撤告，基於告訴不可分原則，台北地檢署今不起訴曹男。

曹姓男子（36歲）因毒品案多次進出監所，2019年服刑期間不斷寫信向檢警自首，指自己就讀中學時期，在通化街夜市、喬治商職附近，參加一場械鬥。2005年間，他與友人去信義區夜店，在包廂內把安非他命摻入酒內，迷昏友人後強盜金項鍊。

檢警一開始研判是謊報，但仍不敢大意追蹤調查。檢警追查，最高法院一件刑事判決，內容提及1999年5月28日上午，劉姓少年在喬治商職附近，因一場械鬥身中兩刀失血過多身亡，犯罪事實與曹男供述雷同。

檢方發現，曹男當時是以證人身分接受詢問，其他6名未成年犯則被法院認定是傷害罪被告，而非以西瓜刀殺人的蔡姓少年的共同正犯。劉姓死者的父親在審理時對涉傷害罪的被告撤告，因此法院諭知不受理判決，僅蔡姓少年被依殺人罪判刑定讞。

檢方查出，曹男當時並未被追訴刑事責任，雖他堅稱自己對劉姓死者「揮2拳」，也必須為死亡結果負責，但基於告訴不可分原則，檢察官對曹男涉嫌傷害部分依法不起訴。

至於強盜案部分，曹男的友人證稱，當年確實有被搶，不過當時曹男過得不如意，事發當天還扶他到店外攔計程車回家，因此不想追究，也沒有提告。

據了解，檢方開庭時，被害友人反而問曹男「你在裡面好過嗎？缺不缺錢？」曹男則婉拒「給我錢也帶不進去。」由於強盜屬非告訴乃論罪，檢方日前依強盜罪將他起訴。