街友路倒猝死因新冠肺炎？ 北檢昨採集檢體送驗

一名48歲劉姓男子本月1日路倒台北市西區一間超商外，送醫後宣告不治，他雖非自主健康管理對象，但與新冠肺炎確診者有地緣關係，引發關注。台北地檢署檢察官郭建鈺與法醫昨赴新北市立殯儀館相驗，採集死者檢體送疾管署昆陽實驗室檢疫，結果由疫情相關單位說明。

檢警獲報，劉男為衛生局及台北區管制中心聯繫對象，1日卻路倒北市西區一間超商外，經送往台北市聯合醫院和平院區後宣告不治，到院前已死亡。

劉男今年2月9日曾在新北巿某醫院和新冠肺炎確診個案接觸，經衛生單位評估為低感染風險，加上回溯接觸時間已經超過14天，所以該名個案並非居家隔離、居家檢疫、自主健康管理對象。

北市衛生局說明，該男子列為「健康關懷對象」，由衛生單位定期追蹤，但卻一直無法聯繫本人。警方不敢大意，昨報請北檢相驗釐，以確認死因。

北檢昨相驗並採集檢體送疾管署昆陽實驗室檢疫，遺體則暫時冰存。檢方表示，由於死者是路倒不治，身上並無明顯外傷，外勤檢察官仍在審酌是否要進一步解剖。