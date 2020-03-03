巨石砸車！女駕駛嚇到撞山亡 一審判國賠859萬元

南投縣埔里鎮投131線牛洞路段2017年11月發生落石砸車，雖為未直接擊中34歲邱姓女駕駛，但造成車輛失控撞上山壁，邱傷重不治；案發後家屬提起國家賠償訴訟，一審判決縣府賠償859萬餘元，縣府認為未能客觀論證，已提起上訴。

縣道131線是銜接埔里鎮和魚池鄉東光、共和村的重要道路，也是埔里至魚池日月潭、九族文化村等景點的替代道路，車流量大，但落石頻傳，2017年4月18日、11月19日更先後發生2起落石砸傷人車事故，其中11月還釀1死悲劇。

根據警方調查，19日當天，34歲邱女開車從魚池要到埔里，行經投131線約4.6公里處，邊坡一塊巨石突崩落，剛好擊中其轎車，且砸破前擋風玻璃後掉在右前座，邱女雖未明顯被壓傷，但疑因受到驚嚇，駕車失控自撞山壁，最後傷重不治。

案發後，邱女家屬認為正常行駛道路卻發生憾事，政府有其過失才致侵害人民生命，因此提起國賠訴訟，而南投地方法院審理認為，南投縣政府管理道路不當，且死者為大，一審判賠859萬304元；但縣府不服，已提起上訴。

南投縣政府表示，原審法院以「昨是今非」及「死者為大」等觀點來推論縣府應負國家賠償責任，為能客觀論證，且該路段陡峭山壁屬林務局土地，事發前又有下雨，應屬天災，經與委任律師研議決定提起上訴。