訴訟問題不用跑法院 司法院推視訊諮詢

為讓偏遠地區民眾不用親自到法院，就近獲得司法協助，司法院結合地方政府資源、應用科技設備，分階段推動「訴訟程序視訊諮詢服務」計畫，即日起在全國一二審法院全面實施。

民眾如遇有訴訟程序問題，通常會親自到法院單一窗口聯合服務中心詢問或打電話詢問，難免發生在法院單一窗口櫃台等候多時，或服務電話一直佔線打不通的情形，而對偏遠地區或離島民眾來說，還須克服交通及天候障礙，時生困擾。

為提升訴訟輔導效能，司法院規劃應用視訊科技設備，讓民眾只要就近到所在地的縣市政府或區公所（調解委員會）的服務據點，以預約或現場抽取號碼牌的方式，透過視訊網路與法院端連線，法院的訴訟輔導人員即可在線上驗證文件，面對面為民眾解答訴訟程序問題。

司法院指出，視訊諮詢服務項目，以訴訟或非訟案件程序事項者為限，如繫屬中的案件查詢、上訴、抗告及聲請調解、民事強制執行、監護宣告、拋棄繼承、支付命令、本票裁定、拍賣抵押物、繳納裁判費用等程序上的詢問輔導服務。

另外，如何遞狀、寫狀也可詢問，法院會提供書狀範例供參考；對於無法辨識的訴訟文書，可以透過視訊方式，請法院人員協助確認，避免受到誤導或致權益受損。

司法院指出，全國目前已設立236個據點，民眾如要查詢所在地的視訊服務地點，可上司法院網站搜尋，也可直接進入各法院網站查找。