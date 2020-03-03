夫棄植物人妻輕判6月 檢批「真是一筆好買賣」提上訴

旅行社劉姓領隊與妻子陳女感情不睦，夫婦分隔兩地，3年前陳女因故燒炭自殺，導致缺氧性腦病變，致成植物人，無法自理生活，劉僅支付5萬作為照顧費用，陳女家人以他有錢出遊、聚餐、旅遊，卻拒絕給付陳女扶養照顧費用提告，劉辯這是斷章取義，法官不採信，認劉僅關切自身生活，完全忘卻妻子需他照拂，台中地院今天依遺棄罪將劉男判刑6月，可易科罰金。

行政庭長林源森表示，法官審酌劉男僅因陳女隱瞞債務狀況，及他與大舅子等人就陳女的費用協商未果，就輕棄多年夫妻情份，遺棄植物人妻子，予以判刑。

檢察官不服法官判決，認劉男長期拒絕照顧成為植物人的妻子，犯後態度惡劣，身為第一順位的扶義義務人僅支付5萬，而陳女兄長則已支付118萬，法官卻寬容輕判6月，易科罰金為新台幣18萬3000元，以18萬餘代價即能換取豁取對陳女一生的照顧義務，「直是一筆好買賣」，難以平衡陳女所受的損害，將提起上訴。

判決書指出，58歲的劉男與陳女結婚多年，未育有子女，陳女於2017年2月14日，因故在台中市區住處燒炭自殺，經送醫急救後，仍因一氧化碳中毒，導致缺氧性腦病變，無法自理生活，劉男自北部前往中市探視，請陳女的胞兄及胞妹先請看護照顧，並給付5萬作為照顧費用。

後來，陳女病情惡化再送醫院治療，劉於同年3月21 日與陳女家人商討醫療費及照護方式未果，即未再支付任扶養、照護費用，陳女於4月6日入住光田護理之家，接受長期照護至今，劉未給費用，甚至還向士林地院請求與陳女離婚。經陳女的家人告發。

劉男辯稱他曾向大舅子買車，但妻子拿該車去增貸，事後他無力負擔貸款，車子被拖吊，他無法到外縣市跑業務，造成他工作停擺，如果不是他有一頓沒一頓，不會不跟大舅子處理他現在沒有能力跟大舅子談。

劉男對於大舅子說他出遊、聚餐、唱歌、旅遊，辯稱這是斷章取義，他因得了憂鬱症，朋友知道他精神不好，勸他出去散散心，唱歌及聚餐都是朋友請的。法官認劉男所辯，只是更加凸顯他僅關注自身生活，而完全忘卻妻子需他照拂，認定所辯不足採，予以判刑。