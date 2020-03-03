韓粉再告3挺罷韓高雄議員 揚言號召上街抗議雄檢

罷免高雄市長韓國瑜的二階段連署已破50萬份，挺韓的杏仁哥等人質疑涉送禮來爭取連署，上周挺身提告，今天杏仁哥、貼紙哥再至高雄地檢署，告民進黨高雄市議員何權峰、邱俊憲及時力議員黃捷也涉送禮違反選罷法，更批檢方都尚未針對此事有偵辦動作，不排除申請集會，號召包圍雄檢抗議。

高雄地檢署表示，沒傳喚不代表沒偵辦，一直都在進行，對於韓粉指要上街頭則「尊重」。據了解，杏仁哥等人今天上午至雄檢提告做完筆錄後，便前往新興警分局，向警方提出欲申請地檢署周圍路權，協商之際，警方也表達需考量目前新冠肺炎疫情是否適宜過多人的集會。

市議員何權峰回應本報「完全莫名奇妙」，情人節當天罷韓送給站路口議員1人1個巧克力，他拿著拍照，純是應景活動，他拿著巧克力蛋糕拍照，若這樣有違法太離譜，也看不懂提告要幫韓國瑜解套什麼。

議員邱俊憲回應，提告是權利會尊重，但較激進的韓粉作法對韓市長是否有幫助？相信高雄市民參與罷韓連署是自我意識呈現，市民會有公斷，「我覺得提告啼笑皆非，只是陪伴市民連署、完成法律賦予人民的權利。」

市議員黃捷表示，她認為這樣不實的提告只會為罷免行動增添柴火，讓熱度更高，火燒得更旺，對韓市長來說百害而無一利，只能說謝謝韓粉的助攻。

杏仁哥今天指，2月13日何權峰、邱俊憲、黃捷3位議員有拿著「罷字巧克力夾心蛋糕」，因罷韓提出拿4張連署書就能兌換小蛋糕，已涉違反選罷法102條，跟罷免韓國瑜有對價關係，會將蒐證光碟都交給檢察官。

杏仁哥強調，若沒比照「石頭里長」謝振城遭傳喚查辦的方式盡速辦理，司法無法給公道，不排除申請集遊法走上街頭，抗議司法不公；仁武阿鴻強調「只要檢察官一天不處理、不辦，我們就一天就要討辦案的公正（台語）」，杏仁哥等4人高喊「蒐證一起來，全民抓賄選」。