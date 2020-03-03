快訊

美疫情混亂！華盛頓州6死 安養中心的「病毒傳染陷阱」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

韓粉再告3挺罷韓高雄議員 揚言號召上街抗議雄檢

聯合報 / 記者林伯驊／高雄即時報導
韓粉貼紙哥（左起）、杏仁哥、石頭里長謝振城、仁武阿鴻，高喊「蒐證一起來，全民抓賄選」。記者林伯驊／攝影
韓粉貼紙哥（左起）、杏仁哥、石頭里長謝振城、仁武阿鴻，高喊「蒐證一起來，全民抓賄選」。記者林伯驊／攝影

罷免高雄市韓國瑜的二階段連署已破50萬份，挺韓的杏仁哥等人質疑涉送禮來爭取連署，上周挺身提告，今天杏仁哥、貼紙哥再至高雄地檢署，告民進黨高雄市議員何權峰、邱俊憲及時力議員黃捷也涉送禮違反選罷法，更批檢方都尚未針對此事有偵辦動作，不排除申請集會，號召包圍雄檢抗議。

高雄地檢署表示，沒傳喚不代表沒偵辦，一直都在進行，對於韓粉指要上街頭則「尊重」。據了解，杏仁哥等人今天上午至雄檢提告做完筆錄後，便前往新興警分局，向警方提出欲申請地檢署周圍路權，協商之際，警方也表達需考量目前新冠肺炎疫情是否適宜過多人的集會。

市議員何權峰回應本報「完全莫名奇妙」，情人節當天罷韓送給站路口議員1人1個巧克力，他拿著拍照，純是應景活動，他拿著巧克力蛋糕拍照，若這樣有違法太離譜，也看不懂提告要幫韓國瑜解套什麼。

議員邱俊憲回應，提告是權利會尊重，但較激進的韓粉作法對韓市長是否有幫助？相信高雄市民參與罷韓連署是自我意識呈現，市民會有公斷，「我覺得提告啼笑皆非，只是陪伴市民連署、完成法律賦予人民的權利。」

市議員黃捷表示，她認為這樣不實的提告只會為罷免行動增添柴火，讓熱度更高，火燒得更旺，對韓市長來說百害而無一利，只能說謝謝韓粉的助攻。

杏仁哥今天指，2月13日何權峰、邱俊憲、黃捷3位議員有拿著「罷字巧克力夾心蛋糕」，因罷韓提出拿4張連署書就能兌換小蛋糕，已涉違反選罷法102條，跟罷免韓國瑜有對價關係，會將蒐證光碟都交給檢察官。

杏仁哥強調，若沒比照「石頭里長」謝振城遭傳喚查辦的方式盡速辦理，司法無法給公道，不排除申請集遊法走上街頭，抗議司法不公；仁武阿鴻強調「只要檢察官一天不處理、不辦，我們就一天就要討辦案的公正（台語）」，杏仁哥等4人高喊「蒐證一起來，全民抓賄選」。

貼紙哥則拿出報導，指去年12月21日罷韓遊行中，有人故意製作「拔舌」人偶，來侮辱高雄市長，傷害老百姓心目中的公職人員形象，作負面示範，「每個人都有講錯話、做錯事的時候，沒人是完美的，為何用這種方式攻擊抹黑？」提告罷韓發起人尹立涉違法集遊法30條；尹立表示下午將回應。

貼紙哥指罷韓遊行中故意製作「拔舌」人偶，來侮辱高雄市長。記者林伯驊／攝影
貼紙哥指罷韓遊行中故意製作「拔舌」人偶，來侮辱高雄市長。記者林伯驊／攝影
杏仁哥刻意與雄檢檢察長周章欽反賄選立牌合影。記者林伯驊／攝影
杏仁哥刻意與雄檢檢察長周章欽反賄選立牌合影。記者林伯驊／攝影
挺高雄市長韓國瑜的杏仁哥（右起）、貼紙哥，今天提告3名高雄市議員涉違反選罷法，及罷韓遊行時有人製作拔舌人偶涉違反集遊法。記者林伯驊／攝影
挺高雄市長韓國瑜的杏仁哥（右起）、貼紙哥，今天提告3名高雄市議員涉違反選罷法，及罷韓遊行時有人製作拔舌人偶涉違反集遊法。記者林伯驊／攝影

韓國瑜 罷韓 高雄市

延伸閱讀

挨韓粉告違選罷法 高雄綠議員：對罷韓熱度添柴火

大甲媽百年南巡 韓國瑜迎駕

韓國瑜建議千人以上戶外及百人以上室內活動暫緩舉辦

大甲媽南巡高雄 韓國瑜參香不揹駕

相關新聞

韓粉不排除上街抗議雄檢 地點曝光在「愛河對岸」？

挺韓國瑜的「韓粉」杏仁哥等人上周及今天接連到高雄地檢署，提告罷韓一方涉違反選罷法，更不滿先前石頭里長謝振誠與罷韓攤位糾紛...

街友路倒猝死因新冠肺炎？ 北檢昨採集檢體送驗

一名48歲劉姓男子本月1日路倒台北市西區一間超商外，送醫後宣告不治，他雖非自主健康管理對象，但與新冠肺炎確診者有地緣關係...

良心發現？毒販自首要為多年前械鬥案死者負責

北市一名曹姓毒販坐牢後疑似良心發現，接連寫信自首指年輕時殺人、強盜樣樣來，檢警依曹男提供線索查出他參與1999年間一起高...

15歲特教生生前苦求「阿姨不要」仍被溺死 法院判12年

新北一名15歲劉姓特教生去年8月因為晚上不睡覺，被劉姓阿姨反綁四肢罰跪在裝滿水的浴缸。他雖苦苦哀求「阿姨不要」，頭還是被...

巨石砸車！女駕駛嚇到撞山亡 一審判國賠859萬元

南投縣埔里鎮投131線牛洞路段2017年11月發生落石砸車，雖為未直接擊中34歲邱姓女駕駛，但造成車輛失控撞上山壁，邱傷...

夫棄植物人妻輕判6月 檢批「真是一筆好買賣」提上訴

旅行社劉姓領隊與妻子陳女感情不睦，夫婦分隔兩地，3年前陳女因故燒炭自殺，導致缺氧性腦病變，致成植物人，無法自理生活，劉僅...

韓粉再告3挺罷韓高雄議員 揚言號召上街抗議雄檢

罷免高雄市長韓國瑜的二階段連署已破50萬份，挺韓的杏仁哥等人質疑涉送禮來爭取連署，上周挺身提告，今天杏仁哥、貼紙哥再至高...

陳菊自訴名嘴張友驊沒出庭 陳菊律師：建議拘提

總統府秘書長陳菊自訴名人、名嘴加重誹謗，台北地院今天傳喚張友驊開庭，張未到；陳菊的律師詢問傳票可否送到張常上政論節目的電...

新冠肺炎衝擊香港六合彩不開牌 組頭改推今彩539下注

香港六合彩受到新冠肺炎影響，從今年2月1日就停止開牌，且未公布恢復日期，台灣地下組頭因應此變化，改依台灣今彩539開牌，...

拘禁遊民還推下山詐保 民宿老闆殺人罪判14年定讞

新北市淡水民宿「老董的家」負責人李憲璋2008年因財務吃緊，夥同前妻等人誘騙遊民向銀行詐貸1.3億餘元，並安排女友連鈺湘...

趁進廁所毫無防備 他拿刀殺死弟弟自首二審改判8年

領有中度身心障礙手冊的陳姓男子去年趁弟弟進廁所時，持水果刀猛刺6刀，並拿毛巾摀住弟弟口鼻致死，他犯後打電話自首，基隆地院...

網傳桃園市府封城假公文 警追查IP疑來自大陸網軍

網路上周流傳一只桃園桃園市政府發出的「桃園市武漢肺炎防疫措施」公文，提及市府將於2月29日封城，並出現三立新聞臉書臉書訊...

熱門新聞

桃園30多歲男子工作猝逝前曾發燒 檢警先檢驗後相驗死因

長相曝光！假釋男破壞電子腳鐐逃到台北 今晨又犯搶案檢警通緝中

虎尾溪發現的白骨不只1頭顱 而是整具屍體

台中港電廠工人慘死 勞檢：吊掛不符規定勒令停工開罰

花蓮假釋重刑犯駕車逃往台北 持刀恐嚇檳榔攤女員工

北市驚傳槍擊案 大橋頭幫大哥當街遭狙擊

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。