陳菊自訴名嘴張友驊沒出庭 陳菊律師：建議拘提

總統府秘書長陳菊自訴名人、名嘴加重誹謗，台北地院今天傳喚張友驊開庭，張未到；陳菊的律師詢問傳票可否送到張常上政論節目的電視台，法官認為不宜，律師再建議法官函令查報，如合法傳喚不到，建議法官拘提他。

據了解，張友驊2019年1月19日在中天電視台「新聞龍捲風」節目中，指稱陳菊於高雄市長任內安排親信入國營事業任職，再向親信募款，將募得來的資金挹助新人參選高雄市議員，將新科議員當成「紅衛兵」。

此外，2019年1月21日、22日，張友驊在同一節目中指稱陳菊的市府顧問包工程、喬輕軌車廂採購案；2019年1月24日，張友驊再次提及輕軌車廂採購案有弊端等，陳菊認為張所言不實，自訴張加重誹謗罪。

台北地院分案審理，去年召開調查庭傳喚陳菊的律師確認自訴內涵，今天首度召開準備庭，傳喚張友驊與陳菊的律師游琦俊、吳春美，但張友驊沒有出庭。

法官認為，傳票既已送達張友驊並寄存於派出所，張可能沒有領取、或居所變更，詢問律師有無其他聯絡方案？

游琦俊說，因張友驊經常上「新聞龍捲風」錄影，詢問法官是否能將傳票直接送到電視台？或建議法官函令律師去查報，才能有依據去函查張的實際住居所，如張友驊仍不出庭，請命拘提；吳春美則建議法官能否依照張友驊先前的判決書上之地址，再傳張一次。