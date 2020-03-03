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新冠肺炎衝擊香港六合彩不開牌 組頭改推今彩539下注

聯合報 / 記者黃宣翰/即時報導
地下組頭以圖表向彩迷介紹下注新玩法。圖/翻攝自網路
地下組頭以圖表向彩迷介紹下注新玩法。圖/翻攝自網路

香港六合彩受到新冠肺炎影響，從今年2月1日就停止開牌，且未公布恢復日期，台灣地下組頭因應此變化，改依台灣今彩539開牌，向簽牌民眾說539是39組號碼開出5個中獎號碼，較香港六合彩49組號碼開出6個號碼中獎機率高，且周一至周六都可下注，但也有彩迷指出，有的組頭開出地下539只能簽「三星」、「四星」，相對賠率較高。警方已注意這種地下經濟變化，開始蒐證調查。

香港六合彩自1975年開辨以來是香港唯一的合法彩票，也是少數獲香港政府准許合法進行的賭博之一。但六合彩在台灣和大陸地區屬違法行為。 2020年1月31日，香港賽馬會宣布在2月1日攪珠後，暫停六合彩攪珠直至另行通知。

「香港六合彩何時恢復，遙遙無期，有的組頭改以台灣今彩539開牌。」吳姓彩迷說，台灣組頭也要生活，組頭以住每周二、周四都根據香港六合彩開彩結果來開賭盤，如今香港六合彩暫停攪珠，有的組頭改依台灣今彩539開牌。地下539和六合彩一樣可以選單號，則俗稱坐「專車」，一注以80元計再乘以38，至少要3040元，如中獎可得2萬元。

陳姓彩迷表示，香港六合彩49組號碼，台灣539運彩只有39組號碼，組頭都會向民眾勸說，39組碼號中獎機會更高， 還推出下注5至12個號碼，沒中也能中將新玩法；但也有人認為，簽彩下注是否中獎事關數學的機率或是或然率，之前也有台灣彩迷沈於簽賭台灣六合彩，不惜傾家蕩產也未能致富發大財。

在台灣，組頭經營六合彩簽賭是非法行為，警方已注意到香港六合彩受新冠肺炎影響暫停開牌，台灣組頭改依今彩539開牌，並在網路上宣傳的新變化，展開蒐證調查。

兩岸三地都有舉辦彩票，香港自1975年起舉辦六合彩，成為兩岸三地歷史最長的彩票。台灣的公益彩券於2004年新增49選6的大樂透，大陸的彩券眾多，包括福利彩票、體育彩票等。

香港 今彩539 新冠肺炎

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