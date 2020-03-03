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拘禁遊民還推下山詐保 民宿老闆殺人罪判14年定讞

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導
「老董的家」負責人李憲璋。報系資料照片
「老董的家」負責人李憲璋。報系資料照片

新北市淡水民宿「老董的家」負責人李憲璋2008年因財務吃緊，夥同前妻等人誘騙遊民向銀行詐貸1.3億餘元，並安排女友連鈺湘（原名連上瑩）和遊民梁乾昌假結婚後，騙至大陸黃山推下山崖慘死，企圖詐保5000萬元。最高法院依殺人罪判李憲璋14年徒刑、2個偽造文書罪各判7月徒刑定讞，其餘撤銷發回更審；連女則判8年徒刑定讞。

李憲璋在淡水經營民宿，卻因財務吃緊，夥同前妻董小蓉（已病逝）等人，在新北、桃園等地尋找遊民，以幫忙介紹工作賺錢等理由，總計誘騙、拘禁19名遊民，然後以遊民人頭向銀行詐貸1億3000多萬元。

李憲璋安排連鈺湘和遊民梁乾昌辦理假結婚，以公司旅遊名義，帶梁到大陸黃山旅行，趁著在山崖邊拍照，將梁推下山摔死；連女再以妻子身分把梁的骨灰帶回台灣，以受益人身分在申請保險理賠5000萬元，保險公司發現當初繳納保費不足額而拒付。

士林地院一審判李憲璋無期徒刑，連鈺湘11年徒刑；高院二審考量李詐保害命，但未參與行兇，從無期改判為20年徒刑，連女10年10月徒刑，被最高法院發回更審。

高院更一審再判李憲璋無期徒刑，連女10年6月徒刑，但最高法院仍撤銷發回更審，高院更二審認為本案已符合刑事妥速審判法規定，2018年減刑依殺人、偽造文書等罪合併判李17年徒刑，連女8年徒刑。

最高法院撤銷李憲璋兩個偽造文書罪部分，發回更審，其餘上訴駁回。另本案原有4名被告，但在法院審理期間，相關被告、證人，包括李的前妻董小蓉等人因病死亡，僅剩李憲璋、連鈺湘2名被告。

李憲璋安排女友連鈺湘和遊民假結婚，並推下山崖致死，詐領保險金。報系資料照片
李憲璋安排女友連鈺湘和遊民假結婚，並推下山崖致死，詐領保險金。報系資料照片

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