網傳桃園市府封城假公文 警追查IP疑來自大陸網軍

宜蘭縣吳姓男子涉嫌偽造地主資料，找人頭冒充地主或債權人，前往法院聲請「假調解」，再持司法文書前往地政所辦理土地過戶，造成四名地主有六億六千萬元損失，檢警上月底搜索約談吳等四人，檢方訊後命吳兩百萬元交保，另兩人收押、一人請回。

2020-03-03 00:26