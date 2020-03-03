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網傳桃園市府封城假公文 警追查IP疑來自大陸網軍

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導
網傳桃園市府將封城的假公文，桃園市府隨即澄清是假公文，三立新聞也表示是假圖片，警方查出發文IP在大陸河北，疑似為大陸網軍。圖／三立新聞提供
網傳桃園市府將封城的假公文，桃園市府隨即澄清是假公文，三立新聞也表示是假圖片，警方查出發文IP在大陸河北，疑似為大陸網軍。圖／三立新聞提供

網路上周流傳一只桃園桃園市政府發出的「桃園市武漢肺炎防疫措施」公文，提及市府將於2月29日封城，並出現三立新聞臉書臉書訊息，桃園市府立即澄清是假消息，呼籲民眾切勿轉傳，桃園警方也查出，發文帳號位置在大陸河北，疑似為大陸網軍，目前正溯源清查中。

根據該偽造的公文，發文日期為109年2月29日，上頭寫有桃園市政府公告，主旨為「桃園市武漢肺炎防疫措施」，內文並記載全市城市公交、捷運、長途客運暫停運營，無特殊原因，市民不要離開桃園，恢復時間另行通知，內容在網路引起流傳，甚至出現三立新聞粉絲專頁分享封城新聞。

對此，桃園市府事發後隨即澄清是假公文，三立新聞也表示是假圖，並向警方報案；警方近日追查發現，該臉書發文的IP位置設在大陸河北，與先前多次查察假訊息位置相同，研判為大陸網軍租用，專責發送不實訊息農場，但因在境外仍有一定困難，將繼續循線追查源頭。

肺炎 假訊息

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