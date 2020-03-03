傳偷拍性侵影片求復合 反成玷辱證據被判刑

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導
陳男與要分手的女友小玉（化名）談判時，硬上還拍性愛影片，事後因小玉未與聯絡，即傳偷拍的性愛影片給小玉，威脅要將影片散布出去，經被害人提告，一審合議庭依強制性交罪將他判刑3年4月。可上訴二審。圖／本報資料照
陳男與要分手的女友小玉（化名）談判時，硬上還拍性愛影片，事後因小玉未與聯絡，即傳偷拍的性愛影片給小玉，威脅要將影片散布出去，經被害人提告，一審合議庭依強制性交罪將他判刑3年4月。可上訴二審。圖／本報資料照

陳男與要分手的女友小玉（化名）談判時，硬上還偷拍性愛影片，事後因小玉未與聯絡，即傳影片給小玉，威脅要將影片散布出去。被害人提告，陳男否認犯行，辯稱談判過程沒有不愉快，就發生性關係，但看過影片的吳女證稱影片中的小玉在流淚、嘴唇顫抖、一直皺眉頭，一審合議庭認宣定陳男狡辯，依強制性交罪將他判刑3年4月。可上訴二審。

判決書指出，陳男與小玉原為男女朋友，小玉於2018年10月間提出分手，陳男不願意分手，並於同月29日下午，藉故約小王到台中市他租處，談論分手事宜，他因不滿她堅持要分手，即脫光她的衣物，不顧她的哭泣及反抗，強行性侵得逞，過程中並以手機拍攝性交影片。

後來，陳男因小玉未與他聯絡，遂將影片傳送給小玉，並對她有不當行為，小玉始於同年12月12日報警。陳男否認強制性交，辯稱「那天她確實有來我租屋處，我們是要談分手的事情，談論過程並沒有不愉快，就發生性關係，她並沒有反抗也沒後悔」。

被害人小玉證稱「遭性侵時，我有推他，也有喊不要，反抗及哭。他拿手機拍性行為的影片，拍部分影像，他本來將影像以LINE傳給我，但我還沒有存下來，他就已收回了，影片他後來刪掉了，刪影片是他傳影片威脅我說要將影片散布出去，我同事吳女知道此事，帶我去派出所跟警察說，我跟警察說我只要他將影片刪掉，警察陪我去他的租屋處，是在他租屋處樓下讓他刪掉」。

小玉並證稱過程中她皆緊閉雙眼、哭泣；看過影片的證人吳女亦證稱影片中小玉在流淚、嘴唇顫抖、一直皺眉頭，合議庭因而認定陳男狡辯，予以判刑。

警察 性侵

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