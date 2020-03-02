桃園男子發高燒突猝死 檢方憂染疫先採檢再相驗

正值新冠肺炎疫情下，桃園市一名男子上周工作中突然昏倒，緊急送醫後仍宣告不治，該男子生前曾連續出現發燒等症狀，桃園地檢署檢察官接獲警方通報，擔心新冠肺炎疫情感染，為求慎重，先通報法醫檢驗，法醫今天前往採樣檢驗，地檢署今天表示，將等檢驗結果出來，再進行判斷和相驗，避免民眾恐慌。

桃園地檢署指出，檢方上周接獲通報，30多歲男子因為連續出現發燒症狀，而後在工作中突然昏倒，送醫不治，由於該男子並非居家檢疫或隔離個案，突然不治，雖然不知該男子是否與新冠肺炎疫情相關，為避免疑慮，啟動防疫SOP流程「先檢驗、後相驗」方式。

檢方表示，法醫今天前往該男子遺體進行採樣檢驗，檢體將醫送到法醫研究所化驗處理，確認是否與新冠肺炎疫情有關，目前該男子遺體暫時冰存，將等檢體化驗結果出爐，再進行下一步判斷和相驗。若法研所化驗結果為新冠肺炎陽性反應，將通報衛生單位，了解個案生前接觸史和展開疫情調查、後續處理作業，如果化驗結果為陰性

反應，將進行相驗釐清死因，目前正值疫情流行期，檢方不敢馬虎，發現類似案件，要求第一線檢察官提高防疫標準，依照防疫SOP流程進行防疫。