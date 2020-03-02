矯正署今開防疫會議 署長：維持機關內「零確診」

因應中央流行疫情指揮中心上月28日提升為一級開設，法務部長蔡清祥考量矯正機關人口密度較高、群聚感染風險較高，今天下午召集各矯正機關首長召開「遠距視訊防疫會議」，籲機關首長謹慎考量同仁出國的必要性。

蔡清祥會中除了提醒各矯正機關首長務必持續落實各項防疫作，另明示防疫期間的具體行政作為。

包括一、詳實調查新收收容人之接觸史與旅遊史，以落實隔離潛在感染者；二、注意目前機關內收容人之健康情形，若有相關症狀，應配合防疫辦理隔離等措施；三、密切控管進出機關之職員健康狀況，避免成為防疫破口；四、四)加強接見室保護措施，針對前來會客者量測體溫與詢問接觸史，避免接觸感染；五、請機關首長謹慎考量同仁是否有出國之必要，以減少感染機會，對於從中港澳及其他疫區警示國家返國者務必嚴格落實居家隔離或檢疫等防疫措施。

矯正署長黃俊棠說，繼今年1月20日成立防疫指揮中心後，秉持阻絕疫情入侵為最高指導原則，督責各機關落實防疫宣導、執行各項防疫作為，並嚴密管控防疫物資，以維持矯正機關內「零確診」狀態。

矯正署表示，為防範疫情發生於未然，已依照法務部指示訂定「矯正署因應矯正機關發生嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）疫情預防及緊急處理計畫」，配合疫情變化建立三級之緊急應變指揮體系，近日內將擇一矯正機關進行防疫實兵演練示範。