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千萬賓士S63明拍賣 高雄2地檢託賣3輛賓士：詢問度超高
法務部行政執行署高雄分署明天登場的聯合拍賣活動，雄檢、橋檢也囑託拍賣查扣到的3輛賓士車，其中一輛2014年出廠「S63 AMG 4MATIC」屬頂級跑車，新車市價超過1000萬元；分署透露賓士車的詢問度都相當高，明天上午10點半將於高雄前鎮區的「法務部南區大型贓物庫」進行拍賣，喊過底價後最高出價者將得標。
橋檢指出，為推行「沒收」新制，強化偵查中實施扣押物變價拍賣程序，徹底剝奪犯罪不法所得，與雄檢第1次囑託行政執行署來拍賣偵查中的扣押物，都先經過被告同意、也初步鑑價，未來若拍出價格超過不法所得，則發還被告。
據了解，橋檢囑託拍賣的是賓士「C300 4MATIC」，2015年出廠，排氣量1991c.c.純白外殼且車況保存良好；雄檢囑託拍賣為賓士「S63 AMG 4MATIC」，2014年出廠，排氣量5461c.c.，是四門頂級豪華大型轎車，有強烈跑車風格，新車市價超過1000萬，另一輛是賓士「R350」6人座豪華休旅車，排氣量 3498c.c.，2006年出廠。
高雄分署表示，賓士車及其他拍賣車輛，明天早上在法務部南區大型贓物庫（高雄市前鎮區草衙二路50號）進行，9點半到10點半開放觀覽，10點受理民眾投標及應買登記，10點半正式競價拍賣，詳細資訊都已公告於法務部行政執行署網站。
此外，下午場的拍賣會在高雄分署辦公室（高雄市苓雅區政南街2號）舉行，下午2點半開始登記，拍賣物件包括洗衣機、電視機、風扇、熨斗、電話機、手機保護貼、LED燈泡等共計80幾樣，還有2部光陽機車、38筆不動產公告拍賣中。
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