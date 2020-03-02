千萬賓士S63明拍賣 高雄2地檢託賣3輛賓士：詢問度超高

法務部行政執行署高雄分署明天登場的聯合拍賣活動，雄檢、橋檢也囑託拍賣查扣到的3輛賓士車，其中一輛2014年出廠「S63 AMG 4MATIC」屬頂級跑車，新車市價超過1000萬元；分署透露賓士車的詢問度都相當高，明天上午10點半將於高雄前鎮區的「法務部南區大型贓物庫」進行拍賣，喊過底價後最高出價者將得標。

橋檢指出，為推行「沒收」新制，強化偵查中實施扣押物變價拍賣程序，徹底剝奪犯罪不法所得，與雄檢第1次囑託行政執行署來拍賣偵查中的扣押物，都先經過被告同意、也初步鑑價，未來若拍出價格超過不法所得，則發還被告。

據了解，橋檢囑託拍賣的是賓士「C300 4MATIC」，2015年出廠，排氣量1991c.c.純白外殼且車況保存良好；雄檢囑託拍賣為賓士「S63 AMG 4MATIC」，2014年出廠，排氣量5461c.c.，是四門頂級豪華大型轎車，有強烈跑車風格，新車市價超過1000萬，另一輛是賓士「R350」6人座豪華休旅車，排氣量 3498c.c.，2006年出廠。

高雄分署表示，賓士車及其他拍賣車輛，明天早上在法務部南區大型贓物庫（高雄市前鎮區草衙二路50號）進行，9點半到10點半開放觀覽，10點受理民眾投標及應買登記，10點半正式競價拍賣，詳細資訊都已公告於法務部行政執行署網站。