中檢為避免防疫破口 設遠距視訊及臨時防疫偵查庭

台中地檢署為因應嚴重的新冠肺炎，避免防疫破口，針對可能染疫的人犯、及疫區通緝人犯歸案等，特在地檢署設「遠距視訊偵查庭」，與在警局的人犯面對面訊問；並設置通風的「臨時防疫偵查庭」，在檢察官與通緝犯間隔著透明壓克力板，確保檢方在防疫期間的正常運作。

中檢襄閱主任檢察官林彥良表示，為避免新冠肺炎疫情擴大，檢方因應可能染疫的人犯及疫區通緝人犯歸案問題，如潛逃中港澳的通緝犯返台，中檢即在第16偵查庭設立「遠距視訊偵查庭」，與返台投案的詐欺通緝犯，被押至北部大安警分局，由檢察官採視訊偵訊。

同時，中檢並設立通風的「臨時防疫偵查庭」，在半露天房內僅設門、無窗戶，檢察官隔著透明壓克力板訊問從大陸返台的通緝犯、或有可能染疫的人犯，確保偵查主體機關在防疫期間的正常運作。