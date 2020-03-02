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中檢為避免防疫破口 設遠距視訊及臨時防疫偵查庭

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導
台中地檢署為因應嚴重的新冠肺炎，避免防疫破口，特在地檢署設「遠距視訊偵查庭」，與在警局的人犯面對面訊問，確保檢方在防疫期間的正常運作。記者白錫鏗／攝影
台中地檢署為因應嚴重的新冠肺炎，避免防疫破口，特在地檢署設「遠距視訊偵查庭」，與在警局的人犯面對面訊問，確保檢方在防疫期間的正常運作。記者白錫鏗／攝影

台中地檢署為因應嚴重的新冠肺炎，避免防疫破口，針對可能染疫的人犯、及疫區通緝人犯歸案等，特在地檢署設「遠距視訊偵查庭」，與在警局的人犯面對面訊問；並設置通風的「臨時防疫偵查庭」，在檢察官與通緝犯間隔著透明壓克力板，確保檢方在防疫期間的正常運作。

中檢襄閱主任檢察官林彥良表示，為避免新冠肺炎疫情擴大，檢方因應可能染疫的人犯及疫區通緝人犯歸案問題，如潛逃中港澳的通緝犯返台，中檢即在第16偵查庭設立「遠距視訊偵查庭」，與返台投案的詐欺通緝犯，被押至北部大安警分局，由檢察官採視訊偵訊。

同時，中檢並設立通風的「臨時防疫偵查庭」，在半露天房內僅設門、無窗戶，檢察官隔著透明壓克力板訊問從大陸返台的通緝犯、或有可能染疫的人犯，確保偵查主體機關在防疫期間的正常運作。

中檢邀各機關小組成員召開防疫會議，由張文傑主任檢察官主持，會中除宣示速查嚴辦各種違反防疫相關規定之案件外，並由張桂芳檢察官針對嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例公布施行之條文提出簡報。期藉由本會議之召開，強化各相關權責機關間之溝通聯繫，以達緊急狀況之妥適應處及案件之妥速偵結，提昇人民之信賴感及安全感。

台中地檢署為因應嚴重的新冠肺炎，避免防疫破口，針對可能染疫的人犯、及疫區通緝人犯歸案等，特設置通風的「臨時防疫偵查庭」，在檢察官與通緝犯間隔著透明壓克力板，確保檢方在防疫期間的正常運作。記者白錫鏗／攝影
台中地檢署為因應嚴重的新冠肺炎，避免防疫破口，針對可能染疫的人犯、及疫區通緝人犯歸案等，特設置通風的「臨時防疫偵查庭」，在檢察官與通緝犯間隔著透明壓克力板，確保檢方在防疫期間的正常運作。記者白錫鏗／攝影

通緝 檢察官 新冠肺炎

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