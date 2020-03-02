涉公務車私用達5個月 前文化局長李猶龍不起訴

新竹縣前文化局長李猶龍去年9月遭人檢舉公車私用，且油費、ETC全報公帳長達5個月，檢調認為李以該方法圖得自身不法利益，將其約談；新竹地檢署偵查終結，認為李一發現公務車不是他的專車，就未再使用，加上第一次應訊就立刻繳回犯罪所得1萬多元，主觀上應無犯意，今做出不起訴處分。

經查，曾也是媒體人的李猶龍先前擔任新竹縣長楊文科的文化局長，去年遭檢舉將文化局配屬的公務車開回台北住家，油費、ETC全報公帳，時間從108年1月8日至5月17日，總計往返74次，總計里程數5690.6公里。

依文化局提供李使用的公務車每月消耗油量統計表計算，平均油耗為每公升12.7公里，以九五無鉛汽油平均油價每公升27.5元計算，油料費用總計1萬2322元，加上ETC費用5598元，李圖的不法利益合計1萬7920元，遭檢調認為李恐犯刑法134條前段、342條第1項公務員假藉職務上機會犯背信罪嫌，將他傳訊到案。

李到案後坦承將文化局公務車作為個人往返台北市內湖區住所與文化局的通勤交通工具使用，但辯稱他從未就任過公職，不熟悉公務車使用規則，且擔任文化局長前自竹縣長楊文科處所接收的資訊，讓他誤判該輛公務車是他的專車，導致他不方便搭高鐵或其他交通工具時，就會開該輛公務車，等到108年5、6月間發現該公務車不是他的專車，就未再以該車通勤，之後該車均由文化局人員依法調度、使用。

楊文科在偵查中稱，他確實跟李說過文化局長有公務車可使用，但沒詳細說清楚使用規則，李可能不清楚這方面的規定。檢方查出，李自108年2月間起經常持高鐵定期票通勤，同年5月17日後確實就未再以該公務車通勤。

檢方認為，李發現該公務車不是他的專車，就未再用該車通勤，加上李於本案第一次受訊後立即繳回所有犯罪所得給文化局，可佐證李確實是在不諳規定情形下誤將該公務車當作通勤交通工具使用，主觀上應無犯意。