快訊

南韓新冠肺炎確診半數和新天地教會有關 教主下跪謝罪

陳時中認證！這些「地方」都很危險 避免前往

聽新聞
test
0:00 / 0:00

涉公務車私用達5個月 前文化局長李猶龍不起訴

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹縣前文化局長李猶龍去年9月遭人檢舉公車私用，且油費、ETC全報公帳長達5個月，新竹地檢署偵查終結，認為李主觀上應無犯意，今做出不起訴處分。圖／報系資料照
新竹縣前文化局長李猶龍去年9月遭人檢舉公車私用，且油費、ETC全報公帳長達5個月，新竹地檢署偵查終結，認為李主觀上應無犯意，今做出不起訴處分。圖／報系資料照

新竹縣前文化局長李猶龍去年9月遭人檢舉公車私用，且油費、ETC全報公帳長達5個月，檢調認為李以該方法圖得自身不法利益，將其約談；新竹地檢署偵查終結，認為李一發現公務車不是他的專車，就未再使用，加上第一次應訊就立刻繳回犯罪所得1萬多元，主觀上應無犯意，今做出不起訴處分。

經查，曾也是媒體人的李猶龍先前擔任新竹縣長楊文科的文化局長，去年遭檢舉將文化局配屬的公務車開回台北住家，油費、ETC全報公帳，時間從108年1月8日至5月17日，總計往返74次，總計里程數5690.6公里。

依文化局提供李使用的公務車每月消耗油量統計表計算，平均油耗為每公升12.7公里，以九五無鉛汽油平均油價每公升27.5元計算，油料費用總計1萬2322元，加上ETC費用5598元，李圖的不法利益合計1萬7920元，遭檢調認為李恐犯刑法134條前段、342條第1項公務員假藉職務上機會犯背信罪嫌，將他傳訊到案。

李到案後坦承將文化局公務車作為個人往返台北市內湖區住所與文化局的通勤交通工具使用，但辯稱他從未就任過公職，不熟悉公務車使用規則，且擔任文化局長前自竹縣長楊文科處所接收的資訊，讓他誤判該輛公務車是他的專車，導致他不方便搭高鐵或其他交通工具時，就會開該輛公務車，等到108年5、6月間發現該公務車不是他的專車，就未再以該車通勤，之後該車均由文化局人員依法調度、使用。

楊文科在偵查中稱，他確實跟李說過文化局長有公務車可使用，但沒詳細說清楚使用規則，李可能不清楚這方面的規定。檢方查出，李自108年2月間起經常持高鐵定期票通勤，同年5月17日後確實就未再以該公務車通勤。

檢方認為，李發現該公務車不是他的專車，就未再用該車通勤，加上李於本案第一次受訊後立即繳回所有犯罪所得給文化局，可佐證李確實是在不諳規定情形下誤將該公務車當作通勤交通工具使用，主觀上應無犯意。

文化局 新竹 楊文科

延伸閱讀

竹縣府今年增6處文化健康站 桃山國小清泉站4月揭牌　

竹縣府動用第二預備金2000萬 加速推動十大交通建設

新竹縣13鄉鎮市衛生所 27日起都可購買口罩

竹縣新任教育處長遭批反同反性平 地方團體盼重新任命

相關新聞

涉公務車私用達5個月 前文化局長李猶龍不起訴

新竹縣前文化局長李猶龍去年9月遭人檢舉公車私用，且油費、ETC全報公帳長達5個月，檢調認為李以該方法圖得自身不法利益，將...

酒店應酬後毒駕遭開罰9萬 男提告法院打臉

李男去年毒駕遭開罰9萬元，不服提出行政訴訟請求撤銷，並辯稱在酒店吸二手菸，且警察採尿不經同意。士林地方法院認為，員警採尿...

飯店大亨違停辱罵警 兒女助陣三人都送辦

被稱為飯店大亨的焦治國，曾經多次鬧上社會新聞版面，昨天又在新北市出狀況，他先是開車違停人行道，警方驅趕時，竟然在人行道行駛，被攔下盤查，脫口辱罵員警。稍後他的子女趕來解圍，與警方拉扯衝突，最後與子女三人統統被壓制逮捕，依妨害公務罪嫌偵辦。

男警外遇妻告小三 法官判緩刑

台南市已婚男刑警被控2017年至2018年10月，和小三小芳在她住處或是汽車旅館，共發生5次性行為，直到男警婚外情爆發被記過，改調制服警察。男警妻得知後，怒告小芳妨害家庭，台南地院以小芳觸犯相姦罪，判處她4月徒刑，緩刑2年。

右轉撞上女機車騎士後肇逃 男辯吃感冒藥恍神

高雄鄭男在上月28日當天上午，駕車右轉卻與機車騎士涂姓女子發生碰撞，涂女倒地後，鄭不僅未下車察看，還加速逃逸，被路過民眾...

18歲女兒無照開男友車自撞亡 心碎父告他討到賠償

屏東陳姓女子3年前凌晨開林姓男友的轎車，在恆春鎮自撞路樹不幸重傷身亡，陳父怒指林明知女兒沒有駕照還容任使用車輛，怒提告向...

土城鵝肉店「鼎玉鉉」縱火釀2死 主嫌判15年徒刑定讞

土城鵝肉店「鼎玉鉉」因小開債務糾紛，2017年遭潑漆釀，火勢一發不可收拾，造成許姓老闆娘和張姓員工身亡，上門討債的主嫌蔡...

影／輪椅哥找人頭作假交易 騙4塊精華地牟利6.6億

宜蘭縣吳姓男子從前年7月間至去年5月間，透過人頭偽造假地主個資，委人冒充地主、債權人，前往法院聲請「假調解」，並持該司法...

以不實契約請求工作損失 陶藝家為求勝訴反被判刑

從事獅壺創作的林姓陶藝家，5年前騎機車與王男所騎機車相撞，臉部及手腳受傷提告，並提起刑事附帶民事賠償，他為取得求償，勾結...

皮條客拉1400名客人被逮 佣金7萬沒收再罰9萬

趙姓男子當皮條客，拉到1名客人完成性交易可抽50元，他至少拉到1400名男客賺7萬多元，但工作約4個月被捕，檢察官偵結向...

陸假訊息「變種」 對政府公告「抹泥巴」

新冠肺炎假訊息不斷，警調昨天同時把矛頭朝向對岸。刑事局前天一天接獲十八件不實疫情訊息案件，根據內容研判多數是大陸人士捏造，字句中出現不少簡體字。調查局則認為，大陸網民假訊息已「變種」，可能正針對政府正式公告「抹泥巴作戰」，把官方真訊息變成假訊息，呼籲民眾謹慎查證。

總經理特助遭資遣告贏電子大廠 復職討回100K月薪

南部一間電子代工大廠的某部門總經理特助唐姓男子，月薪原合計高達10萬600元，3年前他卻因單位裁撤遭資遣，怒提告要求復職...

熱門新聞

「健康關懷對象」失聯多日街頭猝死 明將相驗釐清死因

總經理特助遭資遣告贏電子大廠 復職討回100K月薪

自主管理男子多天聯絡不上竟猝死街頭 衛生局這麼說

謝和弦腳踩校園小羊還打卡 暨大譴責：謝絕踐踏

白河關子嶺公路廂型車衝入山坡起火 男子身亡

酒駕新制今上路 蘇貞昌：酒精鎖、酒癮治療費用自己出

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。