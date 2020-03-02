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右轉撞上女機車騎士後肇逃 男辯吃感冒藥恍神

聯合報 / 記者邱奕能/即時報導
高雄鄭男在上月28日當天上午，駕車右轉卻與機車騎士涂姓女子發生碰撞，涂女倒地後，鄭未下車察看，還加速逃逸，被路過民眾憤而拍下後上傳網路。記者邱奕能／翻攝
高雄鄭男在上月28日當天上午，駕車右轉卻與機車騎士涂姓女子發生碰撞，涂女倒地後，鄭未下車察看，還加速逃逸，被路過民眾憤而拍下後上傳網路。記者邱奕能／翻攝

高雄鄭男在上月28日當天上午，駕車右轉卻與機車騎士涂姓女子發生碰撞，涂女倒地後，鄭不僅未下車察看，還加速逃逸，被路過民眾憤而拍下後上傳網路。警方調閱監視器，今下午請鄭到案說明，詢後將依肇事逃逸將他送辦。

這起車禍發生在上月28日早上6點多時，鄭姓男子（42歲）開車經過三民區大順路要右轉覺民路時，撞上騎機車的涂姓女子（31歲）後，未停下就逕自離去，過程被對向車輛拍下。

警方在上午6點40分左右，接獲民眾報案到場，將受傷倒地的涂女送醫，幸好她左腳骨折、顏面擦挫傷，無大礙。

後續警方根據車型、廠牌、顏色與調閱監視器等，找到鄭男。他雖供稱，當天吃下感冒藥後，有點恍神，才撞到人後離去；但警方懷疑他避重就輕，今下午將通知他到案，警詢後依肇事逃逸罪嫌函送地檢署偵辦。

高雄鄭男在上月28日當天上午，駕車右轉卻與機車騎士涂姓女子發生碰撞，涂女倒地後，鄭未下車察看，還加速逃逸，被路過民眾憤而拍下後上傳網路。記者邱奕能／翻攝
高雄鄭男在上月28日當天上午，駕車右轉卻與機車騎士涂姓女子發生碰撞，涂女倒地後，鄭未下車察看，還加速逃逸，被路過民眾憤而拍下後上傳網路。記者邱奕能／翻攝

機車騎士 車禍 骨折

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