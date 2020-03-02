18歲女兒無照開男友車自撞亡 心碎父告他討到賠償

屏東陳姓女子3年前凌晨開林姓男友的轎車，在恆春鎮自撞路樹不幸重傷身亡，陳父怒指林明知女兒沒有駕照還容任使用車輛，怒提告向林追討喪葬費、精神慰撫金及未來能獲得撫養費共250萬元；高雄高分院認為，林姓男子讓無照的陳女輕易開車外出，確實有過失，應負15%賠償責任，抵銷林的汽車損失後，判須賠陳父8萬4638元確定。

陳父提告主張，林姓男子明知女兒沒考領汽車駕照，2017年6月起將轎車借給剛滿18歲的她代步，導致同年10月16日凌晨3抵多女兒開車載3名男性友人，沿恆春鎮南光路往東行駛時，不慎自撞路樹；由於頭部重創，經急救3個多小時宣告不治。

陳父指出，女兒遭受林姓男子的不法侵害致死，林應負起賠償責任，包括支出喪葬費用22萬，還有損失未來的扶養費67萬、精神慰撫金159萬多元，共250萬元。

林姓男子辯稱，他當時服役的軍營就在女友家父親，所以將車停該處，並給女友一把備用鑰匙，是為避免不見還可找她拿，且還約定女友要用車須經過他同意；然而事故當天女友擅自開車載3男子出遊，他並不知情，縱使他要賠償，女友疑飲酒後自撞也有過失。

法官認為，林姓男子曾傳訊給女友稱「你不是要開車下去」、「開車要小心啊」，連女友告知「你的愛車又受傷了」，林也回「老婆沒關係」，字裡行間顯示濃情愛意，林非但容許女友開車，即使車子不慎受損還安撫沒阻止，以此認定陳女駕車致死林有過失。

一審判林賠償20萬482元，不過雙方都提起上訴後，二審合議庭認為陳姓父親受到損害總共243萬918元，而此車禍陳女未注意車前狀況、陳父未盡保護未滿20歲子女的義務，都有過失，林姓男子該負15%責任，換算為36萬4638元，再扣掉他車損後，仍要賠8萬4638元。