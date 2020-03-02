快訊

台旅遊團遭「遣返」 同機確診者是鑽石公主號以色列人

沒人敢搭郵輪...日本有郵輪公司撐不下去 宣布破產重整

聽新聞
test
0:00 / 0:00

土城鵝肉店「鼎玉鉉」縱火釀2死 主嫌判15年徒刑定讞

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導
土城鵝肉店「鼎玉鉉」縱火案主嫌蔡興旺。本報資料照片
土城鵝肉店「鼎玉鉉」縱火案主嫌蔡興旺。本報資料照片

土城鵝肉店「鼎玉鉉」因小開債務糾紛，2017年遭潑漆釀，火勢一發不可收拾，造成許姓老闆娘和張姓員工身亡，上門討債的主嫌蔡興旺看電視發現事態嚴重，連夜帶著共犯林家寶、黃煒杰逃亡，但出國前一刻被警方攔截。台灣高等法院更一審依殺人等罪判蔡15年徒刑，林為13年，黃因所涉罪名變更，減為1年2月徒刑；最高法院駁回上訴定讞。

「鼎玉鉉」曾每月1號供應免費鵝肉飯，名氣響亮。蔡興旺(29歲)受人指使潑漆恐嚇，他找來黃煒杰、林家寶一起下手，2017年11月30日先買好調和漆、甲苯、香蕉水等液體，晚上8點多朝店門口玻璃櫥窗附近的區域潑灑；當鵝肉店員工正在煮桂竹筍，爐具瞬間著火。因火勢猛烈，在2樓的許姓老闆娘和另名張姓員工逃生不及，張當天休克死亡，老闆娘延至12月4日過世。

蔡落網時稱鵝肉店林姓小開在做地下匯兌，他和綽號「阿龍」的友人出了340萬元要匯到國外，錢卻被林私吞，與「阿龍」討論後，決定潑漆警告。三人以1.2公斤的調和漆，加上4.2公斤甲苯、4.2公斤香蕉水摻混，調出高易燃性調和液體，分裝2桶，由蔡興旺、林家寶負責潑灑，黃煒杰負責拿手機錄影，以便蔡回報潑漆成果。

蔡辯稱，沒有傷害任何人的意思，潑漆時沒有想到會有火，自己過於魯莽。林家寶承認有過失，但不是蓄意。黃煒杰則表示「純粹是被請來討債」，他只是幫蔡開車。

一審依殺人、恐嚇危安罪判蔡無期徒刑，共犯林、黃各處15和13年徒刑。二審宣判前，蔡臨時和老闆娘家屬以100萬元和解，因而改判蔡15年徒刑，林、黃也各減為13年、11年，被最高法院撤銷法回更審。

高等法院更一審依殺人等罪判蔡、林各15、13年徒刑，黃改依恐嚇危安罪判刑1年2月；最高法院駁回上訴，全案定讞。

潑漆 恐嚇 殺人

延伸閱讀

新北土城連續3起群狗獵殺街貓致死 目擊者心有餘悸

「惡犬」橫行土城 深夜雨天巷弄成群狗殺街貓的獵場

父酒後縱火燒死兒 警朝殺人罪嫌偵辦

土城埤林廣福宮歡慶建廟240周年 現場發送限量錢母

相關新聞

18歲女兒無照開男友車自撞亡 心碎父告他討到賠償

屏東陳姓女子3年前凌晨開林姓男友的轎車，在恆春鎮自撞路樹不幸重傷身亡，陳父怒指林明知女兒沒有駕照還容任使用車輛，怒提告向...

土城鵝肉店「鼎玉鉉」縱火釀2死 主嫌判15年徒刑定讞

土城鵝肉店「鼎玉鉉」因小開債務糾紛，2017年遭潑漆釀，火勢一發不可收拾，造成許姓老闆娘和張姓員工身亡，上門討債的主嫌蔡...

影／輪椅哥找人頭作假交易 騙4塊精華地牟利6.6億

宜蘭縣吳姓男子從前年7月間至去年5月間，透過人頭偽造假地主個資，委人冒充地主、債權人，前往法院聲請「假調解」，並持該司法...

以不實契約請求工作損失 陶藝家為求勝訴反被判刑

從事獅壺創作的林姓陶藝家，5年前騎機車與王男所騎機車相撞，臉部及手腳受傷提告，並提起刑事附帶民事賠償，他為取得求償，勾結...

皮條客拉1400名客人被逮 佣金7萬沒收再罰9萬

趙姓男子當皮條客，拉到1名客人完成性交易可抽50元，他至少拉到1400名男客賺7萬多元，但工作約4個月被捕，檢察官偵結向...

陸假訊息「變種」 對政府公告「抹泥巴」

新冠肺炎假訊息不斷，警調昨天同時把矛頭朝向對岸。刑事局前天一天接獲十八件不實疫情訊息案件，根據內容研判多數是大陸人士捏造，字句中出現不少簡體字。調查局則認為，大陸網民假訊息已「變種」，可能正針對政府正式公告「抹泥巴作戰」，把官方真訊息變成假訊息，呼籲民眾謹慎查證。

總經理特助遭資遣告贏電子大廠 復職討回100K月薪

南部一間電子代工大廠的某部門總經理特助唐姓男子，月薪原合計高達10萬600元，3年前他卻因單位裁撤遭資遣，怒提告要求復職...

官方訊息恐成假消息 調查局：大陸網民「抹泥巴」

新冠肺炎防疫期間，法務部調查局清查近期大陸網民編造假訊息，誤導台灣民眾，蓄意影響防疫工作，且已約談誤信轉發假消息民眾。調...

Wstyle告前元老級員工詐公款 周品均出庭作證

Wstyle唯品風尚前李姓品牌經理，涉嫌浮報採購韓國服飾款項，至少詐得28萬餘元，遭唯品風尚提告詐欺等罪，創辦人周品均出...

酒駕新制今上路 蘇貞昌：酒精鎖、酒癮治療費用自己出

酒駕交通新制今上路，行政院長蘇貞昌透過臉書發文表示，今天開始，酒駕會受到更嚴格的限制和處罰，包含酒駕被吊銷駕照的人，重考...

北巿夜店殺警案 周譽騰判刑12年通緝到案

喧騰一時的北市夜店殺警案，最高法院去年3月間駁回蕭叡鴻等57名被告上訴，全案部分確定。被判刑12年的周譽騰未報到服刑遭通...

刑事局一天接獲18件疫情假訊息檢舉 來源多來自大陸

刑事警察局昨天一口氣就接獲18件關於新冠肺炎的不實疫情訊息案件，當中包含多則虛假留言，例如「台中、屏東現在根本就是人間煉...

熱門新聞

「健康關懷對象」失聯多日街頭猝死 明將相驗釐清死因

台女超帶3020片口罩赴新加坡 管制以來最大案

債主狠痛毆餵毒32小時 21歲男遭棄屍成白骨

總經理特助遭資遣告贏電子大廠 復職討回100K月薪

自主管理男子多天聯絡不上竟猝死街頭 衛生局這麼說

墾丁大灣驚見婦人陳屍沙灘 疑單獨從桃園南下旅遊

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。