夜店被撿屍玩3P? 女怕男友發現先提告性侵

北市一名年輕女子去年底到夜店飲酒作樂，再跟隨許姓、王姓男子返回許男住處聊天續攤，事後卻指控被兩名男子下藥性侵。台北地檢署調查後發現，女子在發生性行為當下並非「意識不清」，隔日還與許男一起吃早餐，且持續住在許男家兩日，今依罪證不足，不起訴許、王等2人。

檢方調查，告訴人指控，去年底她與許男、王男去夜店玩樂，隔天卻在許男家中醒來，發現自己被迫玩3P；她認為，自己疑似被兩人下藥撿屍才會「斷片」，返家之後向男友哭訴，決定提告。

檢方傳喚許男、王男到案說明並查扣手機，發現其中一人手機內存有一段影片，雖拍攝中有晃動導致畫面不清楚，但從3人對話可確認女子在發生性行為當下並非意識不清，彼此之間仍有互動。

檢方查出，事發隔日，王男先行離開許男住處，留下女子和許男，兩人還一起外出吃早餐，且女子持續住在許男家兩日。

檢方認為，女子沒出現遭性侵後的創傷反應，與常情不合，因此進一步詢問，才知道原來女子怕被男友發現「一夜情」才提告。

由於查無證據顯示女子和許男、王男發生性關係有違反女子意願，因此今依罪證不足，給予兩人不起訴處分。