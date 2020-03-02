影／輪椅哥找人頭作假交易 騙4塊精華地牟利6.6億

宜蘭縣吳姓男子從前年7月間至去年5月間，透過人頭偽造假地主個資，委人冒充地主、債權人，前往法院聲請「假調解」，並持該司法文書前往地政所辦過戶，造成新北等地4名地主謀受6.6億元的損失，去年1月間，其中一名被害李姓地主收到稅單後，才發現土地遭人冒用交易，趕緊向檢警報案，刑事局獲報後，循線在上月底查獲吳等涉案4人，其中吳因受車禍坐輪椅不良於行，警詢後依詐欺、偽造文書等罪嫌移送，檢方訊問後，裁定吳依200萬交保，後續追查是否有共犯涉案。

基隆地檢署去年1月間接獲新北市李姓地主報案，位於新北市土城區的450餘坪土地遭歹徒冒用，進行假的土地債權交易，導致他蒙受1.5億元的損失，檢方獲報後，責成刑事局中打第四隊、南投縣刑大、花蓮港務警察總隊、基隆市警察局第三分局等單位組成專案小組追查。

檢警調查發現，除了李姓地主外，還有新北市鶯歌區330餘坪，價值4億元；桃園市八德區1400餘坪、價值1.8億元；台中市北區170坪土地與建物、價值8千多萬元等3名地主受害。

檢警查出，宜蘭縣吳姓男子（47歲）曾出車禍，不良於行，但熟悉土地交易流程，吳利用陳姓男子（43歲）等人出面，透過不明管道取得地主持有的土地、身分資料等個人資訊後，偽造地主資料，委人冒充地主與債權人，假造債權協議書等資料，再委由律師前往法院進行假調解，並利用法院的調解文書，向地政機關辦理過戶等處分土地程序，造成地主無故蒙受巨大損失。

檢警在上月24日、25日收網，前往花蓮縣、宜蘭縣等地，帶回吳等涉案人，並查扣履約專戶內價金2.5億元、現金42萬餘元、手機、本票、房地買賣契約書、土地及建物登記謄本等贓證物，檢警同時也查扣吳名下3筆不動產，吳遭查扣房產的公告現值為1083餘萬元。

吳在警詢時對於犯案方式避重就輕，全案警詢後依詐欺、偽造文書、組織犯罪、洗錢防制法等罪，移送基隆地檢署偵辦，因吳不良於行，生活無法自理，檢方命吳以200萬交保，另名陳姓、譚姓男子（44歲）因去年底已涉他案，遭收押，另名被當成假交易人頭的陳姓男子（60歲）在檢方訊問後請回，全案將擴大追查吳是否有其他共犯。