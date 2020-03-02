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以不實契約請求工作損失 陶藝家為求勝訴反被判刑

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導
從事獅壺創作的林姓陶藝家，5年前騎機車與王男所騎機車相撞受傷，為取得民事勝訴，勾結從事海產出口的陳姓貿易商，以不實的契約書請求工作損害賠償，台中地院今天依詐欺取財未遂罪將林判刑1年、判陳8月。圖／本報資料照
從事獅壺創作的林姓陶藝家，5年前騎機車與王男所騎機車相撞受傷，為取得民事勝訴，勾結從事海產出口的陳姓貿易商，以不實的契約書請求工作損害賠償，台中地院今天依詐欺取財未遂罪將林判刑1年、判陳8月。圖／本報資料照

從事獅壺創作的林姓陶藝家，5年前騎機車與王男所騎機車相撞，臉部及手腳受傷提告，並提起刑事附帶民事賠償，他為取得求償，勾結從事海產出口的陳姓貿易商，佯向林購買手拉胚茶壺、台灣獅頭，再以不實的契約書請求工作損害賠償。此案經王男提告，台中地院今天依詐欺取財未遂罪將林判刑1年、判陳8月。可上訴二審。

在陶藝界頗有知名度的林男（56歲）、及從事海產買賣的陳姓貿易商（出口魚骨、魚翅至日本）均否認詐欺犯行，辯手拉胚茶壺訂購合約書、台灣獅頭契約書的內容均為真實，並無詐欺犯意。

台中地院合議庭定本案的手拉胚茶壺訂購合約書、台灣獅頭契約書約定的內容既無從特定訂製內容、且林男也無履約的事實、加上陳男亦無法提出日方與陸方訂約、銷售的證明，因此認定契約屬虛偽。

判決書指出，王男於2015年6月23日中午，騎機車沿台中市南屯區黎明路1段497巷往黎明路1段395巷方向直行，途經黎明路1段497巷37號，與林男所騎機車發生碰撞，致林因而受有臉部外傷、左手第5指近端指骨骨折合併脫臼、左腿外傷等傷害。

經送請肇責鑑定結果，認林駕駛普通輕型機車，行至無號誌交岔路口，左轉彎未暫停讓左方多線道車先行，為肇事主因，王駕駛重型機車，行經無號誌交岔路口，疏未減速慢行，為肇事次因。王男被依過失傷害罪判處拘役30日確定。

林為取得民事案件勝訴，與陳男共謀詐欺取財，明知就手拉胚茶壺、台灣獅頭等商品並無任何買賣真意，先於2016年7月25日前某日，在林位於中市南屯區居處，簽立內容不實之「訂購合約書：手拉胚茶壺」、「契約書：臺灣獅頭」內容分別為陳經營的公司向林訂購手拉胚茶壺共500 支、台灣獅頭共200 個，共366萬元。

再由林於2016年7月25日，提出刑事附帶民事起訴狀，檢附訂購合約書、契約書，作為林請求工作損失損害賠償依據，致一審民事庭判決王男賠償148萬4304元（其中工作損失為139萬餘元）。

王不服判決提起上訴，二審合議庭認手拉胚茶壺訂購合約書、台灣獅頭契約書均非真正，而改判王應賠償林5萬餘元（即林主張的工作損失不可採）。經王控告林、陳涉嫌詐欺取財。

合議庭審酌，林、陳2人為取得民事勝訴判決及賠償，虛偽捏造手拉胚茶壺訂購合約書、台灣獅頭契約書的債權債務關係而為本案詐欺行為，2人犯後猶否認犯行，因此分別予以判刑；且林又就民事一審判決據以聲請查封王男名下房屋，造成王恐無棲身之所而受有身心上巨大折磨，因此將2人分別判刑。

詐欺 陶藝

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